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Киев назвал «фейком» выводы Минобороны России о сбившей Boeing ракете

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал «фейком» заявления российских властей об украинском происхождении ракеты, из которой был сбит пассажирский Boeing над Донбассом в 2014 г. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

По мнению Турчинова, таким образом российские власти пытаются «прикрыть свое преступление, которое уже доказано официальным следствием и независимыми экспертными группами». Так украинский политик прокомментировал заявление российского Министерства обороны по поводу сбитого на Украине пассажирского самолета.

Ранее начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин сообщил, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой был сбит в 2014 г. малазийский Boeing рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. Он уточнял, что затем ее отправили на Украину, откуда она больше не возвращалась на территорию России.

Эти сведения, как объяснило российское Минобороны, были получены на основании бортового номера ракеты. Он установлен по серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным Международной следственной группой (JIT). Использовались и архивные документы Долгопрудненского предприятия, которые имели гриф «Совершенно секретно», но были рассекречены, отмечал Паршин.

Минобороны России также заявило, что видео перемещений «Бука» из России на Украину, которые использовала в расследовании JIT, были сфальсифицированы. Такой вывод сделан по итогам анализа, проведенного «российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией». Они пришли к выводу, что в роликах нарушается закон перспективы, а также неправильное освещение объектов, что говорит о монтаже.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17