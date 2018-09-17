Минобороны: сбившая малазийский Boeing ракета принадлежала Украине

Как утверждает ведомство, ракета была произведена в Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 г. Владимир Трефилов / РИА Новости

Ракету, которой в Донбассе был сбит малазийский Boeing 777, передали в 1986 г. в Украинскую ССР и после распада Союза она не была возвращена на территорию России, заявило Минобороны России во время брифинга 17 сентября.

Как утверждает ведомство, ракета была произведена в Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 г. и в декабре того же года отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть на территории Тернопольской области УССР. Сейчас эта воинская часть является 223-м зенитным ракетным полком на Украине, имеет на вооружении зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» и дислоцируется в городе Стрый Львовской области, заявили в министерстве.

Эти сведения, как пояснили в Минобороны, были получены на основании бортового номера ракеты. Он установлен по серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным Международной следственной группой (JIT). Использовались и архивные документы Долгопрудненского предприятия, которые имели гриф «Совершенно секретно», но были рассекречены.

Минобороны также заявило, что ролики перемещений «Бука» из России на Украину, которые использовала в расследовании JIT, сфальсифицированы. Такой вывод сделан по итогам анализа, проведенного «российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией». В частности, по их мнению, на роликах нарушается закон перспективы, а также заметно неправильное освещение объектов, что свидетельствует о монтаже.

Кроме того, Минобороны утверждает, что в его распоряжении оказалась запись телефонных «переговоров украинских военнослужащих, сделанная в 2016 г.». По результатам ее фоноскопического анализа сделан вывод «о непосредственной причастности украинской стороны к крушению малазийского Boeing».

В мае 2018 г. JIT, которая вела расследование крушения Boeing на востоке Украины, объявила, что малазийский самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшей 53-й зенитной бригаде из Курска. В сентябре 2016 г. по итогам расследования JIT было названо место запуска ракеты комплекса «Бук»: установка была выгружена близ украинского населенного пункта Снежное и проехала оттуда около 20 км до поля рядом с поселком Первомайский, а после произвела запуск.

Концерн ПВО «Алмаз-Антей», разработчик «Бука», данные о месте запуска счел необоснованными. По его данным, запущенная ракета летела не по той траектории, о которой заявляет JIT.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний» следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 г. в небе над юго-востоком Украины. На борту самолета находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Российская сторона отрицает все обвинения. «Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, к нашему удивлению, нас к нему не допускают», – отмечал Путин.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17