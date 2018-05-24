Международные следователи признали сбивший авиалайнер MH17 «Бук» российским

Военные озабочены тем, что следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, «подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования», цитирует «РИА Новости» заявление Минобороны Peter Dejong / AP

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», ракета которого в июле 2014 г. сбила малазийский самолет, принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска, заявил в четверг на пресс-конференции голландский прокурор Фред Вестербеке со ссылкой на результаты работы совместной следственной группы (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины.

Следователи пришли к такому выводу после обширных исследований, в ходе которых были сопоставлены многочисленные изображения украинских и российских ЗРК. В показанной журналистам презентации говорится, что несколько установок из 53-й бригады вывозились за пределы части 23–25 июня 2014 г. Проанализировав фотографии и видео из интернета, следователи восстановили путь военного конвоя и сделали вывод, что «Бук» доставили на Украину из России, а затем вывезли обратно и он присоединился к колонне 53-й бригады. На эту машину указывает уникальная комбинация характеристик, неповторимых, как отпечаток пальца: пятна на щитке гусениц, отсутствие спиц на одном из катков и т. п. Колонну с техникой много фотографировали и снимали на видео – данные из соцсетей и помогли восстановить детали происходившего.

Вестербеке сообщил, что России уже был направлен запрос о 53-й бригаде и установках, которые там использовались. А в опубликованном на сайте голландской прокуратуры пресс-релизе говорится, что JIT «больше не желает обращаться исключительно к российским властям за помощью в сборе информации». Вместо этого группа через СМИ обращается к общественности с просьбой помочь найти ответы на вопросы, касающиеся контроля над «Буком» и его применения.

Минобороны России по-прежнему настаивает на том, что ни один российский ЗРК никогда не пересекал российско-украинскую границу и доказательства этого доведены до JIT. Военные озабочены тем, что следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, «подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования», цитирует «РИА Новости» заявление Минобороны.

Принципиально новой информации в сообщении JIT нет, подтверждает военный эксперт Вадим Лукашевич: данные о 53-й бригаде появились в расследованиях Bellingcat [международной исследовательской группы] еще в 2014 г. Но если JIT сочла возможным их повторить, значит, у следствия появились твердые доказательства. Следует обратить внимание и на обращение к свидетелям, отмечает он: это означает, что сейчас следствие уточняет, кто был в экипаже, кто принял решение направить ЗРК на территорию чужого государства и дал санкцию открыть огонь. При этом инструкции на сайте предполагают серьезные меры по защите свидетелей и есть информация, что несколько человек показания уже дали, говорит Лукашевич. То есть всё, что может сказать Россия, следствию уже неинтересно. Не сомневается в выводах JIT и эксперт по вопросам безопасности Александр Коновалов. По его мнению, будущий суд определит, что самолет сбила не украинская армия: «Это еще и большой экономический вопрос, не только политический. Суд будет решать вопрос о компенсации».

Если голландская сторона не доверяет российской, она могла бы вызвать свидетелей повесткой в рамках Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, рассуждает профессор МГИМО Александр Волеводз. Это служит в первую очередь гарантией безопасности для свидетеля – что он сможет уехать и не превратится в обвиняемого. Кроме того, до сих пор не очевиден статус предстоящего суда, отмечает эксперт. Намерение создать международный орган юстиции для этого дела он считает попыткой с негодными средствами: если он не будет создан под эгидой ООН, то это будет не международный суд, а местечковое правосудие.

Отношение к расследованию будет зависеть от восприятия политики России и Запада, говорит политолог Алексей Макаркин: «У нас не доверяют всему, что исходит от Запада, и это будет стоять в одном ряду с делом Скрипалей, допингом или российской армией на востоке Украины. А люди на Западе, ориентированные на поддержку основных политических сил и доверяющие мейнстримным СМИ, расследованию верят. Недоверие могут испытывать лишь те, кто таким СМИ не доверяет, не голосует за традиционные партии или симпатизирует России».

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