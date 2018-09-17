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МИД России назвал деструктивным шагом отказ Киева от договора о дружбе

Решение президента Украины Петра Порошенко расторгнуть договор о дружбе с Россией демонстрирует его готовность «с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями». Об этом заявило Министерство иностранных дел России. По мнению российского МИДа, такие «деструктивные шаги» со стороны Киева наносят «колоссальный урон» российско-украинским отношениям и национальным интересам самой Украины.

«Народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве. К этому их побуждают и многовековое совместное прошлое, тесные духовные, культурные и родственные узы», — говорится в комментарии министерства. МИД выразил уверенность в том, что нынешний кризис в отношениях России и Украины «неизбежно будет преодолен».

В понедельник Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Документ о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 31 мая 1997 г.

Документ закреплял принцип стратегического партнерства между странами, нерушимость существующих границ и принцип уважения территориальной целостности. Украинские власти полагают, что Россия нарушила все пункты договора. Действие документа прекратится 1 апреля следующего года.