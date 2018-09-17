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Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан 31 мая 1997 г.

Теперь согласно решению СНБО министерство иностранных дел Украины должно уведомить о прекращении действия договора ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные организации. Также Украина планирует до 30 сентября официально проинформировать Россию о приостановке договора.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин неоднократно говорил, что «Россия нарушила все, что только можно, в этом договоре».

Договор о дружбе между Украиной и Россией был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Договор вступил в силу 1 апреля 1999 г. и был автоматически продлен на 10 лет 1 апреля 2009 г.

Документ закреплял принцип стратегического партнерства, нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что украинский МИД выступает против разрыва договора, поскольку после этого Украина не сможет подать на Россию в Международный суд ООН в Гааге за его нарушение. В субботу Порошенко обвинил Москву в желании «оккупировать» Азовское море и заявил, что Киев «начинает дело против России в международной постоянной палате третейского суда» в Гааге.

Украина ранее разорвала с Россией соглашение о военно-техническом сотрудничестве, о сотрудничестве в строительстве Хмельницкой АЭС, о сотрудничестве в сфере технической защиты информации, прекратила действие программы экономического сотрудничества между странами и еще ряда двусторонних документов.

Хроника украинского противостояния