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США обвинили Россию в систематическом обходе санкций ООН против Северной Кореи

Россия нарушает санкции, наложенные ООН на Северную Корею. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает Reuters.

«Эти нарушения не единичны. Они носят систематических характер», — подчеркнула она. У США есть доказательства того, что Россия нарушает санкции ООН и эти нарушения «последовательны и имеют широкий диапазон», добавила Хейли.

В декабре 2017 г. и январе 2018 г. Reuters писал о том, что Россия экспортирует уголь в обход санкций через российские порты Находка и Холмск, а также о том, что были зафиксированы несколько случаев, когда российские суда доставляли контрабандную нефть в КНДР. Кремль заявил, что не слышал «никаких официальных заявлений на этот счет».

О том, что Россия помогает КНДР обходить санкции, заявлял и в интервью Reuters президент США Дональд Трамп.

В 2017 г. Совбез ООН неоднократно принимал резолюции, ужесточающие санкции против КНДР в ответ на проведение ракетно-ядерных испытаний. В октябре этого же года из-за испытаний, проводившихся Северной Кореей, президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях против этой страны. Были, в частности, введены ограничения в области научно-технического сотрудничества и торговли, а также банковской сфере.

В августе этого года The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на даныне российского МВД написала, что Россия выдала более 10 тыс. разрешений на работу рабочим из КНДР с сентября 2017 г. невзирая на запрет Совбеза ООН на привлечение рабочей силы из этой страны.