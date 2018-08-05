Россию обвинили в нарушении санкций ООН против КНДР

Совбез ООН запретил выдавать разрешения на работу гражданам КНДР, чтобы сократить доход властей страны и вынудить их отказаться от продолжения ядерной программы Wong Maye-E / AP

Больше 10 000 разрешений на работу в России выдано рабочим из КНДР с сентября 2017 г., невзирая на запрет Совета Безопасности ООН на привлечение рабочей силы из этой страны, сообщила в пятницу американская The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные российского МВД. В 2018 г. разрешения получили как минимум 700 человек, добавляет издание.

Совбез ООН запретил выдавать разрешения на работу гражданам КНДР, чтобы сократить доход властей страны и вынудить их отказаться от продолжения ядерной программы. По данным некоммерческой организации C4ADS, опубликовавшей 2 августа доклад о возможном смягчении Россией и Китаем санкций в отношении КНДР, «режим Кима отправляет граждан на работу под интенсивным надзором, конфискует их зарплату и использует средства для поддержки ядерной программы и внутренней экономики, зависящей от зарубежной валюты». По данным WSJ, ООН проводит проверку в связи с возможным нарушением санкционного режима, исключения из которого возможны лишь в редких случаях.

11 сентября 2017 г. Совбез запретил странам – членам ООН выдавать разрешения на работу гражданам КНДР, а за месяц до этого принял резолюцию, запрещающую увеличивать число северокорейцев, уже работающих в других странах. В декабре 2017 г. Совбез дополнительно потребовал немедленно начать высылку рабочих из КНДР и завершить ее к концу 2019 г. «В течение какого-то времени Россия и Китай высылали северокорейских рабочих как раз перед истечением установленных ООН сроков, но, согласно последней информации, можно предположить, что Северная Корея могла заново начать отправлять рабочую силу в обе страны», – сказано в докладе C4ADS.

МВД России выдает разрешения на работу гражданам КНДР, контракт с которыми был заключен до момента вступления в силу резолюции Совбеза, заявила на брифинге в пятницу представитель МИД России Мария Захарова: «Согласно п. 17 резолюции СБ ООН, ни одно государство – член ООН не должно предоставлять разрешения на работу гражданам КНДР на территории под своей юрисдикцией. Однако это положение не применяется в отношении разрешений на работу, письменные контракты на которую были оформлены до принятия настоящей резолюции. Именно с этой категорией граждан МВД России ведет работу по выдаче разрешений».

Аргументация российской стороны вполне может быть правдивой, считает президент фонда «Миграция – XXI век» Вячеслав Поставнин: «В КНДР организованное направление на работу – это не как в других странах, откуда люди приезжают по своему личному усмотрению. А здесь все делается в соответствии с соглашениями, обычно по контракту: пока все бумаги будут подписаны на уровне правительства [КНДР], пока все всё со всеми согласуют, конечно, пройдет полгода – вполне возможно». В целом Россия выполняет свои обязательства перед ООН в отношении рабочих из КНДР, отмечает Поставнин.

По мнению Василия Кашина из Высшей школы экономики, для соблюдения санкций против КНДР по-настоящему важна позиция Китая, на который у Северной Кореи приходится больше 90% товарооборота. В прошлом году Пекин соблюдал санкции, но это было частью сделки с Трампом в обмен на его отказ от начала торговой войны. В этом году Трамп эту войну начал, сделка распалась, и есть признаки, что китайцы наращивают сотрудничество с КНДР. В этой ситуации санкции теряют смысл и Россия могла бы, как и Китай, не обращать на них слишком серьезного внимания, полагает эксперт.