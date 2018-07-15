Трамп сравнил Путина с Ким Чен Ыном

Путина Трамп диктатором прямо не назвал, но указал, что тот тоже безжалостный человек Hannah McKay / REUTERS

В опубликованном Daily Mail за день до встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа интервью президент США рассказал, что смог выстроить хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, хотя и считает последнего «безжалостным диктатором». Путина Трамп диктатором прямо не назвал, но указал, что тот тоже безжалостный человек.

«Мы хорошо поладили с Ким Чен Ыном. Он очень умный, интересная личность, забавный и жесткий человек, хороший переговорщик», - сказал Трамп в интервью на борту президентского самолета. «...а также безжалостный диктатор», - напомнил журналист Daily Mail Пирс Морган. «Естественно, он безжалостный, но он такой не один... Многие из тех, с кем я имею дело, безжалостные люди», - отметил Трамп.

«И Путин тоже?» - переспросил журналист. «Не могу сказать, но думаю, что да. Но и другие тоже. Знаете, если мы сможем наладить отношения с Россией, это будет хорошо», - считает Трамп.

По мнению президента США, внешняя политика нынешней администрации заметно успешнее, чем при президенте Бараке Обаме. «В последние пару лет президентства Обамы там говорили только о Северной Корее. Я не виню его, а просто говорю, что это была большая проблема. Запуски, ядерные испытания... - заявил Трамп. - И посмотрите на последние девять месяцев - ни ракетных запусков, ни ядерных испытаний... Что я сделал? Я с ним встретился».

Встреча Трампа и Путина состоится в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Согласно сообщению МИД Финляндии, президенты двух держав сначала встретятся за завтраком в президентской резиденции принимающей стороны в Мянтюниеми, а основная двусторонняя беседа президентов США и России пройдет в Готическом зале Президентского дворца. Затем состоится рабочий завтрак в более широком формате, а после него - совместная пресс-конференция Трампа и Путина. Отдельные переговоры проведут министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео.

Российская сторона рассказала, что совместного заявления по итогам встречи не планируется.

Как выглядит место встречи Путина и Трампа