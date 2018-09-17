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МИД назвал истерией заявления Швейцарии об активности российских спецслужб

Министерство иностранных дел России назвало бездоказательными и неприемлемыми заявления Швейцарии о растущей активности российских спецслужб на территории страны. «Нагнетание "шпионской" истерии без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия», — говорится в комментарии МИДа.

В понедельник Швейцария сообщила об ужесточении процедуры аккредитации для российских дипломатов и призвала Россию «прекратить нелегальную деятельность» на территории страны. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Швейцарии.

Ведомство подтвердило, что с весны три раза вызывало российских дипломатов для получения разъяснений по делу Скрипалей и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

На прошлой неделе нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger опубликовали совместное расследование, из которого следовало, что двое российских агентов в швейцарском городе Шпиц пытались шпионить за лабораторией, которая занимается исследованием биологического и химического оружия. По данным газет, весной россияне были задержаны и высланы.

Лаборатория в Шпице проводила исследование после газовых атак в Сирии, а также изучала пробы с места отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.