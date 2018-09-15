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Посольство России назвало сказкой сообщения об атаке российских хакеров на WADA

Посольство России в Швейцарии усомнилось в правдивости сообщений об атаке российских хакеров на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В комментарии посольства отмечается, что эта «сказка» появилась сразу после того, как комитет WADA рекомендовал восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Сложно отделаться от ощущения, что очередная сказка о якобы атакующих WADA «российских хакерах» потребовалась именно к этому моменту», — говорится в сообщении.

Ранее нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger сообщили, что швейцарские прокуроры заподозрили россиян в кибератаках на WADA. По данным СМИ, речь идет о тех самых двоих россиянах, которых ранее задержали в Гааге и выслали из Швейцарии.

В пятницу Tages Anzeiger и NRC Handelsblad опубликовали совместное расследование, из которого следовало, что двое российских агентов в швейцарском городе Шпиц пытались шпионить за лабораторией, которая занимается исследованием биологического и химического оружия. Однако россияне были задержаны и высланы, сообщают газеты. По их данным, это произошло весной, точная дата и другие обстоятельства происшедшего неизвестны.

Лаборатория в Шпице проводила исследование после газовых атак в Сирии, а также изучала пробы с места отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу усомнился, что такая крупная операция по поимке «российских шпионов» могла пройти незаметно. Министр заявил, что Москва будет готова «вразумительно» прокомментировать сообщения только после получения конкретных фактов.

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