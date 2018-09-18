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Результаты губернаторских выборов в Приморье отменены на 13 участках

Территориальный избирком Советского района Владивостока отменил результаты второго тура выборов губернатора Приморья по 13 участкам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена территориальной избирательной комиссии (ТИК) с правом совещательного голоса Сергея Ивановича. Решение было принято на заседании комиссии.

«Сегодня состоялось заседание ТИК Советского района, на котором было принято решение об отмене результатов выборов по 13 участкам, в связи с тем, что была эвакуация и какие-то документы могут быть утрачены», – рассказал Иванович. По его словам, причиной эвакуации стало срабатывание пожарной сигнализации. «В районе 4.00 утра все участковые комиссии сдали документы, и все результаты по участкам были внесены в систему ГАС «Выборы». По 13 участкам данные не были загружены», – рассказал он. Противопожарная служба прибыла в 6.00 и заявила о пожаре и эвакуации. «Но мы остались. Мы обратились к председателю избиркома с просьбой провести проверку», – добавил Иванович.

Выборы в Приморье стали одной из самых скандальных региональных кампаний. На протяжении подсчета большинства голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Его отрыв от врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко достигал 7%. По итогам подсчета 95% протоколов Ищенко лидировал с 51,61% против 45,79%. При обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а в процессе подсчета последнего процента в лидеры вырвался Тарасенко. По итогам обработки 99,16% бюллетеней он набирал 49,55% против 48,06% у Ищенко.

ЦИК взял паузу, чтобы разобраться в ситуации. Обе стороны обвиняют друг друга в фальсификациях. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал выборы «уголовными» и обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием разобраться в происходящем.

11 сентября Путин принимал Тарасенко в Кремле. Президент предложил не говорить о выборах. «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке», – сказал он.

В первом туре выборов победу одержал Тарасенко с 46,56%, Ищенко набрал 24,64%.