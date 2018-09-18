Политика

Новости

Послов Швейцарии и Нидерландов вызывали в МИД после заявлений о шпионаже

Министерство иностранных дел России во вторник провело беседу с послами Швейцарии и Нидерландов в Москве Ивом Росье и Рене Джонс-Босом. Причиной стали заявления этих стран о растущей активности российских спецслужб на территории Швейцарии, говорится в сообщении МИДа. Ведомство назвало эти обвинения бездоказательными.

Посла Швейцарии уведомили, что «продолжение подобной конфронтационной риторики способно нанести серьезный ущерб в целом конструктивно развивающимся российско-швейцарским отношениям». Послу Нидерландов указали на недопустимость провокаций в СМИ.

На прошлой неделе нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger опубликовали совместное расследование, из которого следовало, что двое российских агентов в швейцарском городе Шпице пытались шпионить за лабораторией, которая занимается исследованием биологического и химического оружия. По данным газет, весной россияне были задержаны и высланы.

После этого Швейцария сообщила об ужесточении процедуры аккредитации для российских дипломатов и призвала Россию «прекратить нелегальную деятельность» на территории страны. Власти страны подтвердили, что с весны три раза вызывали российских дипломатов для получения разъяснений по делу Скрипалей и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

Лаборатория в Шпице проводила исследование после газовых атак в Сирии, а также изучала пробы с места отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.