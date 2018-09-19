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ЦИК назвал сроки проведения повторных выборов губернатора Приморья

Повторные выборы губернатора Приморского края должны быть проведены не позже 16 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома (ЦИК).

В ЦИК пояснили, что повторные выборы необходимо провести не позднее, чем через три месяца со дня голосования на основных выборах. Об этом говорится в п. 6 ст. 71 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав» и в ч. 2 ст. 83 Избирательного кодекса Приморского края.

В среду, 19 сентября, ЦИК рекомендовал избиркому Приморья признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными из-за многочисленных нарушений. В ЦИК также заявляли, что если краевой избирком не выполнит рекомендацию, то выборы отменит Центризбирком России.

Избирком Приморья проведет заседание 20 сентября. На нем будет принято решение о судьбе выборов губернатора региона.

Ранее врио губернатора, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко заявил о готовности участвовать в новых выборах. По словам кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, решение о его участии примет партия.

Выборы губернатора в Приморском крае состоялись 9 сентября. В первом туре выборов победу одержал Тарасенко с 46,56% голосов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набрал 24,64% голосов. Из-за того что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, ЦИК принял решение провести второй тур выборов. С самого начала подсчета протоколов второго тура лидировал Ищенко, в разные моменты опережал соперника на 5–10 процентных пунктов. Но после обработки 99,03% протоколов лидер сменился. По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал всего на 7650 голосов меньше Тарасенко.

В Приморье прошел митинг в поддержку врио губернатора Андрея Тарасенко