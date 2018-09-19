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Порошенко назвал «фейком» доклад Минобороны России о сбившей Boeing ракете

Президент Украины Петр Порошенко назвал «фейком» заявления российского Минобороны о принадлежности Украине ракеты, сбившей малазийский Boeing в Донбассе в 2014 г. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«И одно из средств для этого – распространение фейков об Украине. Какие бы они ни были, начиная от "их там нет" и заканчивая о якобы российско-украинской ракете, которая сбила малазийский Boeing <…> Наше с вами обязательство — ни в коем случае не допустить дискредитации Украины», — заявил Порошенко.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин 17 сентября заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой был сбит Boeing рейса MH17 в 2014 г., была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. Затем, по его словам, ракету отправили на Украину, откуда она больше не возвращалась на территорию России.

Эти сведения, как объяснило российское Минобороны, были получены на основании бортового номера ракеты. Он установлен по серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным Международной следственной группой (JIT). Использовались и архивные документы Долгопрудненского предприятия, которые имели гриф «Совершенно секретно», но были рассекречены, отмечал Паршин.

Российское Минобороны также сообщило, что видео перемещений «Бука» из России на Украину, использованные в расследовании JIT, сфальсифицированы. Вывод сделан по итогам анализа, проведенного «российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией», говорил Паршин.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17