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У отравившихся в ресторане в Солсбери не обнаружили следов «Новичка»

Двое отравившихся в ресторане в английском городе Солсбери выписаны из больницы, их здоровье в порядке, и они больше не нуждаются в больничном уходе. Об этом говорится в сообщении руководителя сестринского отделения госпиталя на странице медучреждения в Twitter.

«Учитывая последние события, мы протестировали обоих на наличие нервного агента типа "Новичок". Анализы обоих пациентов дали отрицательный результат», – заявила Уилкинсон.

Вечером в воскресенье, 16 сентября, двое посетителей ресторана Prezzo почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Полиция практически сразу заявила, что причиной отравления не было нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым ранее были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также двое британцев. Prezzo расположен в пяти минутах ходьбы от другого ресторана - Zizzi, где в день отравления обедали Скрипали.

Газета The Sun опубликовала интервью с 30-летней россиянкой Анной Шапиро, которая утверждает, что именно она и ее 42-летний муж Алекс Кинг были посетителями ресторана, которым стало плохо. По словам Шапиро, она родилась в Нижнем Новгороде и получила израильское гражданство в 2006 г., в 2008 г. переехала в Лондон и три года училась в Вестминстерской школе права. Она заявила, что ее преследовали «приспешники [президента России Владимира] Путина». «Они хотят моей смерти, поскольку я выступаю против Путина и отвернулась от своей страны», – рассказала изданию Шапиро.