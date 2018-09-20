Бывшего гендиректора «Централ Партнершип» назначили заместителем Мединского
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего гендиректора «Центр Партнершип» Павла Степанова заместителем министра культуры. Об этом говорится в распоряжении правительства.
О том, что Степанов займет этот пост, в августе писало РБК. Источники издания говорили, что он будет курировать департамент кинематографии, который занимается, в частности, вопросам госфинансирования производства и проката отечественных фильмов, их продвижения.
Степанов ушел из «Централ Партнершип» — крупнейшего в России теле- и кинодистрибютера — в августе. В том же месяце он стал советником Мединского по вопросам кинематографии.
Возглавлял компанию Степанов с февраля 2014 г. С 1999 по 2004 гг. он был начальником правового управления министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.