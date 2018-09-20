Бывшего гендиректора «Централ Партнершип» назначили заместителем Мединского

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РБК узнал о предложении противнику главы Владимирской области поста вице-спикера

Кандидату на должность губернатора Владимирской области от КПРФ Владимиру Сипягину, который вышел во второй тур вместе с главой региона Светланой Орловой, предложили должность вице-спикера заксобрания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в региональном отделении «Единой России».

По их словам, предложение сделали представители этой партии. Собеседники издания отметили, что, если Сипягин согласится, официальное заявление об этом может быть сделано уже 20 сентября.

Сипягин сказал РБК, что предложений ему не поступало. Источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил, что между штабами Орловой и Сипягина были переговоры, которые касались того, чтобы «предложить представителю ЛДПР какой-либо пост».

Как рассказал РБК близкий к властям региона источник, Сипягин перестал вести кампанию, хотя изначально был активен перед вторым туром. Он сдал все агитационно-пропагандистские материалы, перестал ходить на дебаты, отметил собеседник.

19 сентября Орлова опубликовала видеообращение к жителям области с просьбой поддержать ее. «Если вы поддержите меня, то впредь все значимые шаги будем предпринимать вместе», — сказала она.

Второй тур выборов во Владимирской области, а также в Хакасии и Хабаровском крае пройдут в воскресенье, 23 сентября. В первом туре Орлова набрала 36,5%, Сипягин — 31,3%. Явка составила 33%.

18 сентября стало известно, что хабаровский губернатора Вячеслав Шпорт предложил своему сопернику, депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу, стать первым вице-губернатором. Тот принял предложение. В тот же день кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко также сообщал, что ему после второго тура предлагали должность вице-губернатора. «Я их послал», — отметил он.