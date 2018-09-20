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Коммунист Ищенко обжалует в суде отмену результатов выборов губернатора Приморья

Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко пообещал обжаловать в суде решение избиркома об отмене результатов выборов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление Ищенко.

«Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения (об отмене результатов выборов)», — заявил политик. По его словам, решение об отмене выборов было принято «не в рамках законодательства». Ищенко подчеркнул, что намерен собрать народные сходы на центральной площади Владивостока.

В Приморском крае 16 сентября прошел второй тур выборов губернатора. По итогам подсчета 100% бюллетеней врио руководителя региона Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ. При этом Тарасенко вырвался в лидеры только после обработки 99% протоколов комиссии. Соперники обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях и устроили акции протеста. В Приморье отправилась специальная комиссия ЦИК, чтобы разобраться в ситуации.

Избирком Приморского края 20 сентября признал, что результаты второго тура выборов губернаторов края невозможно признать достоверными, и отменил их. Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова назвала решение избиркома Приморья закономерным и единственно возможным в такой ситуации. Она объяснила, что невозможно точно оценить волю более 24 000 избирателей, поскольку на участках, где они голосовали, в течение нескольких часов не было контроля за документами.

«Я это расцениваю как удар под дых». Памфилова о ситуации с выборами в Приморье