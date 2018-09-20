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Ирина Чевтаева

СМИ узнали о решении WADA восстановить РУСАДА в правах

Большинство членов исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании проголосовали за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Против высказались лишь несколько человек», — заявил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. «Исполком WADA принял решение, что РУСАДА соответствует всемирному антидопинговому кодексу», — рассказал ТАСС источник в WADA. В состав исполкома входят 12 человек, в том числе президент организации Крэйг Риди.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации осенью 2015 г. на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда (экс-президент WADA, член Международного олимпийского комитета (МОК)). Комиссия проводила расследование случаев употребления допинга в российской легкой атлетике. Для восстановления прав РУСАДА от России изначально требовалось признать правдивость доклада канадского юриста, руководителя независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. В документе он утверждал, что в России во время зимних Олимпийских игр в Сочи действовала «государственная допинговая система». Помимо этого для восстановления статуса РУСАДА была подготовлена дорожная карта, большинство пунктов которой Россия выполнила к осени 2017 г.

Однако на тот момент WADA решило не восстанавливать статус российского агентства, так как Москва отказалась признать выводы доклада Макларена. Российская сторона также не предоставила WADA доступ к Московской антидопинговой лаборатории, помещение которой было опечатано Следственным комитетом в связи с расследованием случаев употребления допинга. В мае совет учредителей WADA в очередной раз рассмотрел вопрос РУСАДА. Решение восстановить статус было отложено до полного выполнения пунктов дорожной карты.

В середине сентября ВВС сообщила, что Риди и гендиректор WADA Оливье Ниггли написали письмо министру спорта России Павлу Колобкову. Они предложили компромисс, благодаря которому станет возможным восстановление РУСАДА. В частности, Риди и Ниггли предложили России в обмен на восстановление прав РУСАДА предоставить WADA копию базы данных Московской антидопинговой лаборатории и аналитические данные, позволяющие выявить подозрительные допинг-пробы. WADA также хочет получить доступ к тем пробам, которые по итогам анализа были определены как подозрительные. «Это не новые предложения, мы хотим избежать обвинения в несправедливом изменении условий», — отмечалось в письме. Колобков написал ответное письмо, в котором согласился на новые условия. «Мы принимаем ваше предложение. Я надеюсь, что WADA выполнит обязательство и восстановит статус РУСАДА на следующем заседании исполкома», — написал министр. Письмо было датировано 13 сентября, рекомендации относительно восстановления статуса РУСАДА комитет WADA выпустил на следующий день.

От восстановления статуса РУСАДА напрямую зависит восстановление статуса Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета России. Эти организации были лишены членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Международном паралимпийском комитете в 2015 и 2016 гг. соответственно.