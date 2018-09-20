Новости
Политика
Новости
Ирина Чевтаева

СМИ узнали о решении WADA восстановить РУСАДА в правах

Ведомости
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Большинство членов исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании проголосовали за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Против высказались лишь несколько человек», — заявил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. «Исполком WADA принял решение, что РУСАДА соответствует всемирному антидопинговому кодексу», — рассказал ТАСС источник в WADA. В состав исполкома входят 12 человек, в том числе президент организации Крэйг Риди.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации осенью 2015 г. на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда (экс-президент WADA, член Международного олимпийского комитета (МОК)). Комиссия проводила расследование случаев употребления допинга в российской легкой атлетике. Для восстановления прав РУСАДА от России изначально требовалось признать правдивость доклада канадского юриста, руководителя независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. В документе он утверждал, что в России во время зимних Олимпийских игр в Сочи действовала «государственная допинговая система». Помимо этого для восстановления статуса РУСАДА была подготовлена дорожная карта, большинство пунктов которой Россия выполнила к осени 2017 г.

Однако на тот момент WADA решило не восстанавливать статус российского агентства, так как Москва отказалась признать выводы доклада Макларена. Российская сторона также не предоставила WADA доступ к Московской антидопинговой лаборатории, помещение которой было опечатано Следственным комитетом в связи с расследованием случаев употребления допинга. В мае совет учредителей WADA в очередной раз рассмотрел вопрос РУСАДА. Решение восстановить статус было отложено до полного выполнения пунктов дорожной карты.

В середине сентября ВВС сообщила, что Риди и гендиректор WADA Оливье Ниггли написали письмо министру спорта России Павлу Колобкову. Они предложили компромисс, благодаря которому станет возможным восстановление РУСАДА. В частности, Риди и Ниггли предложили России в обмен на восстановление прав РУСАДА предоставить WADA копию базы данных Московской антидопинговой лаборатории и аналитические данные, позволяющие выявить подозрительные допинг-пробы. WADA также хочет получить доступ к тем пробам, которые по итогам анализа были определены как подозрительные. «Это не новые предложения, мы хотим избежать обвинения в несправедливом изменении условий», — отмечалось в письме. Колобков написал ответное письмо, в котором согласился на новые условия. «Мы принимаем ваше предложение. Я надеюсь, что WADA выполнит обязательство и восстановит статус РУСАДА на следующем заседании исполкома», — написал министр. Письмо было датировано 13 сентября, рекомендации относительно восстановления статуса РУСАДА комитет WADA выпустил на следующий день.

От восстановления статуса РУСАДА напрямую зависит восстановление статуса Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета России. Эти организации были лишены членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Международном паралимпийском комитете в 2015 и 2016 гг. соответственно.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Из казанского офиса банка «Открытие» похитили 230 млн рублей

Ведомости
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В казанском филиале банка «Открытие» выявлено хищение 230 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжского филиала банка.

«В денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки выявлена крупная недостача. По факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы сразу же направлено соответствующее заявление. В настоящее время подозреваемые установлены, проводятся следственные мероприятия. Недостача составила 230 млн руб.», – отметили в банке.

Как рассказал ТАСС близкий к расследованию источник, одним из подозреваемых является бывший директор филиала. Хищение было выявлено в результате проверок после его увольнения. Источник «Интерфакса» также сообщил, что в хищении подозревается бывший директор офиса.

В пресс-службе не уточнили, о каком именно офисе банка в Казани идет речь. Всего в столице Татарстана работают четыре отделения «Открытия».

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Финансы
Новости

ЦБ отложит IPO национального перестраховщика

Ведомости
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Центробанк отложит проведение IPO Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, 100%-ная «дочка» ЦБ), заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов (возглавляет наблюдательный совет РНПК). Его слова приводит ТАСС. Изначально ЦБ планировал вывести на IPO национального перестраховщика до 2021 г.

Швецов объяснил это решение санкциями и неопределенностью ситуации. «Сейчас набирается портфель компании, формируется. Он еще недостаточно сбалансирован, чтобы с таким трек-рекордом [цифры доходности по годам, месяцам или дням] выходить на IPO», — уточнил он. По мнению зампреда ЦБ, компании нужно еще пару лет поработать на рынке, показать результаты и только потом выходить на IPO.

Президент РНПК Николай Галушин 18 сентября заявил, что компания в этом году снова не выполнит план по прибыли из-за большой доли резерва убытков по санкционным рискам. Давление на капитал РНПК оказывают американские санкции. РНПК вынуждена принимать риски санкционных клиентов в 15-20 млрд руб., при том что стандарты собственного удержания компании на уровне 2,5 млрд руб. по одному проекту, говорил он.

США 6 апреля ввели санкции в отношении 26 россиян и 15 российских компаний. Часть этих компаний была застрахована. Например, «Ингосстрах» страховал имущественные риски UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group., говорили «Ведомостям» два человека, знающие это от сотрудников страховщика. Российским страховщикам пришлось перестраховывать санкционные риски в РНПК, поскольку европейские компании отказываются нести обязательства по таким рискам и могут заблокировать выплату при наступлении убытка до снятия санкций.

РНПК по закону обязана принимать от страховщиков санкционный бизнес в размере не менее 10%. На практике его размер значительно выше, иногда достигает 98%, указывал Галушин. Насколько в портфеле РНПК увеличилась доля санкционного бизнеса, он не раскрыл, заметив лишь, что она существенно выше плановых показателей.

Кто попал под новые санкции США

Экономика
Новости

Правительство утвердило первый за пять лет профицитный бюджет

Ведомости
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Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг., сообщил вице-премьер Виталий Мутко по итогам заседания кабинета министров. На все три года бюджет планируется с профицитом. Последний раз проект бюджета был профицитным в 2014 г.

«Бюджет 2019 г. будет не просто сбалансированным: планируется, что он станет профицитным впервые с 2014 г.», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства. Планируется, что в 2019 г. профицит федерального бюджета составит 1,884 трлн руб., или 1,8% ВВП, в 2020 г. – 1,183 трлн руб., или 1,1%, в 2021 г. – 0,8%, или 908,4 млрд руб. И расходы, и доходы казны серьезно вырастут по сравнению с действующим бюджетом.

Наиболее существенными будут бюджетные траты на социальную политику (4,9 трлн, 4,9 трлн и 4,7 трлн руб. на следующие три года соответственно), оборону (2,9 трлн, 3 трлн и 3,2 трлн руб.), национальную экономику (2,64 трлн, 2,5 трлн, 2,87 трлн руб.), а также безопасность и правоохранительную деятельность (2,2 трлн, 2,2 трлн, 2,3 трлн руб.).

«В следующем году мы фактически полностью восстановим финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла нам и в период первого мирового кризиса, в 2008-2009 гг., и в период с 2014 г., когда началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением», – отметил Медведев.

Проект бюджета предусматривает резкий рост фонда национального благосостояния (ФНБ). К концу 2019 г. он достигнет максимального за всю его историю значения и далее продолжит увеличиваться. На конец будущего года размер ФНБ должен составить 7,81 трлн руб., в 2020 г. – 11,37 трлн руб., в 2021 г. – 14,18 трлн руб.

Бизнес
Новости

Якутская топливная компания подала иск на 6 млрд рублей к «Инвестору» Магомедова

Ведомости
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Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) подала в арбитражные суды Якутии и Москвы пять заявлений о взыскании более 5,9 млрд руб. со своего основного акционера — компании «Инвестор», следует из картотеки суда.

Компания-ответчик принадлежит совладельцу ГК «Сумма» Зиявудину Магомедову. Бизнесмен сейчас находится под арестом по обвинению в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах.

Крупнейший иск на 5,1 млрд руб. ЯТЭК подала в Арбитражный суд Якутии. Предварительное заседание по нему состоится 10 октября. 9 октября пройдет заседание по иску ЯТЭК на 169,8 млн руб. 15 октября суд рассмотрит иск якутской компании на 288,5 млн руб. В Арбитражный суд Москвы поступили два заявления о взыскании 336,9 млн и 28,5 млн руб. Суть судебных претензий не раскрывается.

В августе сама ЯТЭК столкнулась с претензиями со стороны своего кредитора — Сбербанка. Банк потребовал через суды Москвы и Якутии взыскать более 7,2 млрд руб. с ЯТЭК и «Инвестора». По словам представителя пресс-службы Сбербанка, иски поданы в связи с тем, что ЯТЭК не исполнила платежных обязательств перед Сбербанком.

Компания ЯТЭК, в свою очередь, 12 сентября обратилась в Арбитражный суд Якутии с исками о взыскании 172,4 млн руб. с группы «Сумма» из-за неисполнения обязательств по кредитным договорам. К производству они пока не приняты.

Основным владельцем ЯТЭК является Магомедов. Через компанию «Инвестор», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», ему принадлежат 82,06% ЯТЭК. Еще 8,53% владеет компания «Наутилус» (конечный бенефициар – Инна Гукежева), 7,5% – кипрская Rantecho Investments Ltd. Ею владеет кипрская же Centaur Trustees Ltd., уточняло агентство со ссылкой на данные системы D&B. Счета ЯТЭК сейчас находятся под арестом в рамках уголовного дела в отношении Магомедова.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Экономика
Новости

Медведев назвал 2019 год адаптационным для экономики России

Ведомости
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Следующий год станет для российской экономики периодом адаптации к повышению НДС и другим структурным решениям правительства, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров. Экономический рост в 2019 г. замедлится, однако в перспективе он должен ускориться и обогнать общемировой.

«В целом, как прогнозируется, следующий год станет такой адаптацией к тем решениям, которые мы сейчас принимаем. Мы рассчитываем, что за этот период закончатся определенные циклы, пройдут, и этот период завершится», – сказал Медведев.

«В следующем году мы фактически полностью восстановим финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла нам и в период первого мирового кризиса, в 2008-2009 гг., и в период с 2014 г., когда началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением», – указал премьер. Он отметил, что на 2019 г. федеральный бюджет планируется с профицитом впервые с 2014 г. (по итогам 2018 г. бюджет также ожидается с профицитом. – «Ведомости») и в последующие годы доходы казны будут стабильно превышать расходы. Кроме того, к концу 2019 г. фонд национального благосостояния достигнет максимального размера за весь период его существования.

Медведев подчеркнул, что пакет структурных изменений, предложенных правительством, после периода адаптации 2019 г. позволит ускорить экономику и выйти к 2021 г. на опережающие общемировые темпы роста – свыше 3%.

«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени - возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», – указал Медведев.

Министр экономического развития Максим Орешкин заметил, что следующий год будет «переходным с непростым I кварталом». С 1 января будущего года повысится ставка НДС, а национальные проекты начнут активно реализовываться только с середины года, напомнил Орешкин. В связи с этим в I квартале замедлится экономический рост и ускорится инфляция, по итогам года ВВП увеличится лишь на 1,3%, а рост цен составит 4,3%. Зато к 2021 г. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 3,1% и стабилизацию инфляции возле 4%.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Экономика
Новости

Мишустин сообщил о росте на 21,5% налоговых поступлений в консолидированный бюджет

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В консолидированный бюджет России за январь - август 2018 г. поступило 13,6 трлн руб. налогов, что на 21,5%, или на 2,4 трлн руб., больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин (его слова передал «Интерфакс»).

В федеральный бюджет за это время поступило 7,5 трлн руб., что на 28,7%, или на 1,7 трлн руб., больше, чем за тот же период 2017 г.

Основными драйверами роста, помимо возросших благодаря подорожанию углеводородов сборов по налогу на добычу полезных ископаемых, стали налог на прибыль (+20%, или 449 млрд руб.), НДС (+15%, или 291 млрд руб.), НДФЛ (+12,5%, или 253 млрд руб.), отметил Мишустин.

Кроме того, благодаря улучшению налогового администрирования в бюджет удалось собрать 250 млрд руб., отчитался руководитель ФНС.

Бизнес
Новости

Акции «Мечела» выросли на 7% на Московской бирже

Ведомости
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Обыкновенные акции «Мечела» на Московской бирже выросли на 7,2% до 107 руб. и достигли уровней начала июля, рост с начала недели достиг 26,2%; «префы» выросли на 3,32% до 116,6 руб. (+14,4% с начала недели). Об этом свидетельствуют данные биржи.

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» считают, что цена акций компании могла вырасти из-за закрытия игроками коротких позиций, с начала года в бумагах «Мечела» преобладало снижение: в начале января акции компании стоили в районе 155 руб. за штуку.

В среду, 20 сентября, акционеры и руководители крупнейших металлургических компаний встретились с вице-премьером Дмитрием Козаком. До этого, в августе, владелец НЛМК и президент предприятий черной металлургии «Русская сталь» Владимир Лисин направил на имя чиновника письмо, в котором заявил о росте тарифной инфляции, росте тарифной, налоговой нагрузки, новых обременениях в сфере экологии и строительства.

На встрече присутствовали Лисин, основной владелец ОМК Анатолий Седых, основной владелец ММК Виктор Рашников, основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский, а также представители «Северстали», «Металлоинвеста», «Мечела», ЧТПЗ и ПМХ. По словам источника РБК, близкого к одному из участников совещания, встреча прошла «очень позитивно, Козак по многим вопросам поддержал металлургов». Представитель Козака заявил изданию, что по итогам встречи будут даны конкретные поручения по снятию инфраструктурных ограничений для развития отрасли.

Политика
Новости

Минобороны сообщило об отсутствии на сбившей Ил-20 ракете системы «свой – чужой»

Ведомости
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Сирийская система ПВО С-200, ракета которой сбила российский самолет-разведчик Ил-20, не была оснащена системой опознавания «свой – чужой», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

По его словам, система опознавания «свой – чужой» является строго индивидуальной у каждого государства. Российская система опознавания не устанавливается на экспортируемые в рамках военно-технического сотрудничества образцы вооружения и военной техники. «Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирию отечественным системам ПВО», – сказал Конашенков. Рассуждения «псевдоэкспертов» о причинах гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы «свой – чужой» он назвал дилетантскими фантазиями.

«Используемая в России система госопознавания "свой – чужой" объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности. Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть», – пояснил представитель ведомства.

Поставленная Россией Сирии система ПВО вечером 17 сентября выпустила ракету по российскому военному самолету Ил-20. Самолет-разведчик с 15 членами экипажа на тот момент находился в небе над Средиземным морем. Ракета попала в цель. Выживших нет.

Ранее Минобороны заявило, что в крушении Ил-20 виноваты Военно-воздушные силы Израиля. По информации российского ведомства, российский самолет под удар подставили израильские летчики. «Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», – говорил ранее Конашенков. Такие действия израильской стороны он назвал враждебными. Израиль всего за минуту до начала атаки предупредил о ней российскую группировку войск в Сирии, сообщало Минобороны. Это не позволило увести российский самолет в безопасную зону, отмечали в ведомстве.

Президент России Владимир Путин назвал трагической случайностью крушение Ил-20 в Сирии. При этом он поддержал позицию Минобороны России. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин 20 сентября должен прилететь в Москву для передачи данных о происшедшем.

Выбор редактора
Политика
Новости

Абэ останется лидером правящей партии и премьером Японии еще на три года

Ведомости
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ переизбран председателем правящей партии в стране — Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок. Его полномочия будут действовать до 2021 г. сообщает Kyodo News. Единственным соперником Абэ на выборах был экс-министр обороны Японии Сигэру Исиба. За Абэ проголосовали 553 парламентария, за Исибу — 254 депутата. Всего в голосовании принимали участие 405 парламентских и 405 региональных депутатов.

Переизбрание Абэ позволит ему возглавлять правительство Японии до 2021 г., если ЛДП продолжит оставаться у власти. Сейчас большинство мест в палатах парламента Японии (палата советников и палата представителей) принадлежит членам правящей партии и членам коалиционного партнера ЛДП — правоцентристской партии Комэйто.

После переизбрания Абэ рассказал о том, какие проблемы предстоит решить в ближайшем будущем. «Пришло время заняться пересмотром Конституции Японии», — сказал он, призвав парламентариев работать вместе надо созданием нового документа. Абэ также заявил о необходимости разработать дополнительные меры по предотвращению стихийных бедствий, модернизировать и создавать новую инфраструктуру. Премьер пообещал уделять особое внимание дипломатии, проанализировать послевоенную внешнюю политику. Абэ собирается провести перестановки в правительстве и руководстве ЛДП после того, как вернется на родину с 73-ей сессии генассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке.

Впервые премьером Абэ стал в сентябре 2006 г. Его полномочия длились по 26 сентября 2007 г. Во второй раз он возглавил правительство в декабре 2012 г. после победы правящей партии на всеобщих выборах.

Президент России Владимир Путин 12 сентября предложил Абэ заключить мирный договор между странами до конца года. «Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Абэ согласился работать в данном направлении. «Если не сделать этого сейчас, то когда? Если этого не сделаем мы, то кто кроме нас?» – риторически спросил он у зала. «Мы больше не должны бесконечно доставлять затруднения нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях, который доставлял затруднения нашему поколению», – сказал премьер. Москва и Токио не могут заключить мирный договор с 1945 г. из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов.

Спорные острова: между Россией и Японией

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Власти Москвы заявляют о росте спроса на новые офисы и магазины в столице

Ведомости
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В Москве растет спрос на офисные и торговые объекты, заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на форуме недвижимости PROESTATE-2018.

По его словам, сейчас в Москве строится около 1,5 млн кв. м офисных и 1,8 млн кв. м торговых площадей. Рост спроса на эту недвижимость Тимофеев связывает «с недостатком качественных торговых и многофункциональных центров в городе».

То, что в Москве растет спрос на офисные помещения, подтверждают и данные аналитиков. Так, компания CBRE ранее сообщала, что по итогам первого полугодия текущего года спрос на офисы классов А и В в столице удвоился – всего было продано 74 000 кв. м таких площадей, в то время как в 2017 г. речь шла о 33 700 кв. м.

По его словам, с начала текущего года Градостроительно-земельной комиссией Москвы (ГЗК) одобрено строительство 10 млн кв. м недвижимости. Из них 3,3 млн кв. м – это жилье, 2,8 млн кв. м – торгово-административные здания, 1,2 млн кв. м – промышленные объекты, 865 000 кв. м – социальные, либо спортивные, 206 0000 кв. м – гостиницы.

Бизнес
Новости

Сбербанк выкупил у ВЭБа долг «Шереметьево» на полмиллиарда долларов

Ведомости
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Внешэкономбанк переуступил Сбербанку требования по кредиту «Шереметьево» на сумму $537 млн. Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа. Параметры сделки не раскрываются, однако уточняется, что по итогам сделки Сбербанк стал мажоритарным кредитором аэропорта.

ВЭБ в 2006 и 2008 гг. выдал кредиты на общую сумму в $659 млн для финансирования строительства терминала D аэропорта. По словам председателя ВЭБа Игоря Шувалова (его слова приводит «Интерфакс»), кредит в момент его выдачи был высокорискованным, поэтому ВЭБ взял его на себя и выполнил свою роль института развития. «Теперь терминал D работает, это теперь действующий хороший объект», — пояснил Шувалов решение переуступить права на долг. Он добавил, что полученные средства госкорпорация планирует направить на другой проект, но не уточнил, о чем речь.

Помимо ВЭБа строительство терминала D финансировал ВТБ. Заемщиком выступило ОАО «Терминал», в 2012 г. присоединенное к АО «Международный аэропорт "Шереметьево"». Всего «Терминал» занял около $1,1 млрд. В начале 2016 г. гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко говорил, что долг аэропорта перед госкорпорацией — $551 млн, перед ВТБ — $128 млн.

Согласно отчетности аэропорта за 2017 г., на конец отчетного периода ВЭБ был его крупнейшим кредитором. Обязательства перед госкорпорацией в рублевом эквиваленте оценивались в 31 млрд руб.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»

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