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Депутат Исаев назвал условие перевода миллиардов Захарченко в Пенсионный фонд

Деньги, изъятые полковника МВД Дмитрия Захарченко, могут поступить в Пенсионный фонд России (ПФР), если Госдума примет соответствующий закон до приговора суда. Об этом заявил первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Его слова приводит ТАСС.

Захарченко был арестован в Москве в сентябре 2016 г. по обвинению в получении взятки и воспрепятствовании следствию. Судебный процесс по этому делу начался в середине августа. Особый резонанс оно получило после того, как в квартире сестры полковника обнаружили почти 9 млрд руб. в разных валютах. Эти средства были изъяты.

Захарченко и его родственники отрицали связь с этими деньгами. В декабре 2017 г. суд обратил конфискованные деньги и имущество в доход государства. Позже Сбербанк во время пересчета средств обнаружил пропажу 3 млн евро из этой суммы и обратился в правоохранительные органы. В июле Следственный комитет России (СКР) уточнил, что деньги, изъятые по делу полковника, перевели на счет казначейства.

ТАСС уточняет, что на пленарном заседании палата в первом чтении приняла законопроект, разрешающий с 2019 г. перечислять в ПФР конфискованные средства, полученные в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Вопрос, может ли норма затронуть деньги, изъятые при обысках по делу Захарченко, Исаеву задал депутат от ЛДПР Александр Шерин.

«В отношении Захарченко <…> не вступил в законную силу приговор суда, который бы предусматривал конфискацию», – ответил Исаев. Если парламентарии быстро примут предложенный закон, до приговора по этому делу, изъятые у Захарчено деньги пойдут в ПФР, выразил уверенность он.