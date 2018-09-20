Новости
Политика
Новости

Депутат Исаев назвал условие перевода миллиардов Захарченко в Пенсионный фонд

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Деньги, изъятые полковника МВД Дмитрия Захарченко, могут поступить в Пенсионный фонд России (ПФР), если Госдума примет соответствующий закон до приговора суда. Об этом заявил первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Его слова приводит ТАСС.

Захарченко был арестован в Москве в сентябре 2016 г. по обвинению в получении взятки и воспрепятствовании следствию. Судебный процесс по этому делу начался в середине августа. Особый резонанс оно получило после того, как в квартире сестры полковника обнаружили почти 9 млрд руб. в разных валютах. Эти средства были изъяты.

Захарченко и его родственники отрицали связь с этими деньгами. В декабре 2017 г. суд обратил конфискованные деньги и имущество в доход государства. Позже Сбербанк во время пересчета средств обнаружил пропажу 3 млн евро из этой суммы и обратился в правоохранительные органы. В июле Следственный комитет России (СКР) уточнил, что деньги, изъятые по делу полковника, перевели на счет казначейства.

ТАСС уточняет, что на пленарном заседании палата в первом чтении приняла законопроект, разрешающий с 2019 г. перечислять в ПФР конфискованные средства, полученные в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Вопрос, может ли норма затронуть деньги, изъятые при обысках по делу Захарченко, Исаеву задал депутат от ЛДПР Александр Шерин.

«В отношении Захарченко <…> не вступил в законную силу приговор суда, который бы предусматривал конфискацию», – ответил Исаев. Если парламентарии быстро примут предложенный закон, до приговора по этому делу, изъятые у Захарчено деньги пойдут в ПФР, выразил уверенность он.

Политика
Новости

Матвиенко рассказала о зреющем решении России выйти из Совета Европы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня рассказала, что у России «созревает» решение о выходе из Совета Европы.

«Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне», — сказала Матвиенко во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.

По оценке Матвиенко, это вынужденный выбор: Россия несколько лет безрезультатно ведет переговоры со структурами Совета Европы о восстановлении в правах российской делегации в ПАСЕ. «Если Совет Европы с этим смирится, если для него не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть. Дальше затягивать эту паузу бессмысленно», — заявила председатель Совфеда.

Поскольку Россия отказывается исполнять ряд принципиальных решений ЕСПЧ, в том числе по Крыму, ее делегация в ПАСЕ лишена права голоса с 2014 года. В знак протеста российские депутаты отказались приезжать на сессии ассамблеи. Летом 2017 г. министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что Россия заморозит взносы в бюджет Совета Европы за 2017 г. до безусловного восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания в ПАСЕ.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Экономика
Новости

Силуанов назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство не видит рисков превышения собственного прогноза по инфляции на 2019 г. и не считает нужным корректировать его в соответствии с более пессимистичными ожиданиями Центробанка. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Прогноз ЦБ [по инфляции на 2019 г.], на наш взгляд, представляется завышенным», – сказал Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»). Правительство ожидает в следующем году инфляцию на уровне 4,3%, ЦБ – 5-5,5%.

Силуанов отметил, что правительство и ЦБ и ранее расходились по отдельным параметрам макропрогноза. «Но в целом прогнозы правительства, в том числе и по инфляции, были более близкими к факту», – заверил Силуанов.

Первый вице-премьер констатировал, что повышение НДС с января 2019 г. «приведет к некоему увеличению динамики инфляции [в начале года]». «Но оснований говорить об увеличении более высоком по сравнению с прогнозными темпами, учитываемыми в прогнозе правительства темпов инфляции, мы не видим», – заключил он.

Прогноз Минэкономразвития предусматривает повышение инфляции с 3,4% в 2018 г. до 4,3% в 2019 г., ее снижение до 3,8% в 2020 г. и дальнейшую стабилизацию на уровне около 4% в следующие годы. И Минэкономразвития, и ЦБ ожидают пик инфляции в первой половине 2019 г.

Бизнес
Новости

«Газпром» займет в японских иенах уже в октябре

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Газпром» готовится разместить бонды в японских иенах уже в начале октября, сообщил сегодня «Интерфакс».

По данным источника агентства, это будет клубная сделка для ограниченного числа участников. Причем речь идет не о samurai bonds, выпускаемых по японскому праву: инструмент будет структурирован по европейскому праву, подчеркивает агентство.

О планах газового концерна занять до $1 млрд в иенах на токийском рынке под гарантии Японского банка международного сотрудничества (JBIC) стало известно в начале года. Однако позднее зампред правления «Газмрома» Андрей Круглов не исключал переноса этого выпуска на 2019 г.

В начале сентября «Газпром» утвердил рекордную в своей истории инвестпрограмму — в 2018 г. она составит 1,5 трлн руб. по сравнению с первоначально запланированными 1,279 трлн руб. У компании сразу несколько крупных проектов: газопровод «Сила Сибири», развитие Чаяндинского месторождения (с него газ по «Силе Сибири» будет поставляться в Китай) и «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу.

Лимит программы заимствований «Газпрома» на этот год составляет 518 млрд руб., из которых компания выбрала 211 млрд руб., оценил «Интерфакс». «Газпром» давно не занимал в иенах: в ноябре 2007 г. компания разместила ноты на 20 млрд иен до 2010 г. под 2,63% годовых и на 30 млрд иен до 2012 г. под 2,89%.

Экономика
Новости

Силуанов поддержал идею Орешкина активнее инвестировать средства ФНБ вне России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Средства фонда национального благосостояния (ФНБ) «для частоты соблюдения бюджетного правила» следует инвестировать вне России, однако эти деньги можно также вкладывать и в российские институты развития. С таким заявлением выступил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«Действительно, чтобы в полном объеме соблюсти логику бюджетного правила, — то траты нефтегазовых доходов, которые поступают в ФНБ, с тем, чтобы это не влияло на курс, более правильно и чисто осуществлять вне Российской Федерации, инвестируя их в определенные проекты, которые создают спрос для российской продукции, которые стимулируют экспорт российской продукции за рубеж», — пояснил он по итогам заседания правительства.

По его словам, государство может докапитализировать Внешэкономбанк (ВЭБ) за счет средств ФНБ при достижении им 7% ВВП. «У нас есть решение по РФПИ, возможно рассмотреть решение по Внешэкономбанку. То есть деньги, которые мы сможем разместить в наши институты развития, приумножат тот объем ресурсов ФНБ, который будет в них вложен. Это позитивно, мы получим мультипликатор, получим дополнительный ресурс для экономики», — добавил Силуанов.

Во вторник, 18 сентября, «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что министр экономического развития Максим Орешкин предложил в письме президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность инвестирования средств ФНБ по трем новым направлениям. Путин поддержал предложение и поручил профильным ведомствам проработать его. Об этом агентству рассказал источник в одном из ведомств.

Размер ФНБ на 1 сентября составлял 5,16 трлн руб. ($75,8 млрд). В августе его объем увеличился почти на 316 млрд руб. Орешкин написал письмо Путину в конце августа. В нем говорится, что при сохранении нынешних цен на нефть размер ликвидной части ФНБ по итогам 2019 г. превысит 7% ВВП. Министр считает, что для выполнения целей майского указа в отношении темпов роста экономики и расширения несырьевого неэнергетического экспорта можно инвестировать средства ФНБ в проекты за пределами России. Орешкин предложил три новых направления: кредитование покупателей российской продукции за границей с использованием механизмов Росэксимбанка и ЭКСАРа, льготное финансирование создания производств российских компаний за рубежом и сервисных центров по обслуживанию продукции производства России на рынках третьих стран.

Силуанов ранее уже говорил, что ФНБ в 2019 г. может превысить 7%. По его мнению, это позволит вкладывать часть средств фонда в экономику. Министр заявлял о необходимости проработать возможность использования этих средств.

Выбор редактора
Политика
Новости
Ирина Чевтаева

СМИ узнали о решении WADA восстановить РУСАДА в правах

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Большинство членов исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании проголосовали за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Против высказались лишь несколько человек», — заявил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. «Исполком WADA принял решение, что РУСАДА соответствует всемирному антидопинговому кодексу», — рассказал ТАСС источник в WADA. В состав исполкома входят 12 человек, в том числе президент организации Крэйг Риди.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации осенью 2015 г. на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда (экс-президент WADA, член Международного олимпийского комитета). Комиссия проводила расследование случаев употребления допинга в российской легкой атлетике. Для восстановления прав РУСАДА от России изначально требовалось признать правдивость доклада канадского юриста, руководителя независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. В документе он утверждал, что в России во время зимних Олимпийских игр в Сочи действовала «государственная допинговая система». Помимо этого для восстановления статуса РУСАДА была подготовлена дорожная карта, большинство пунктов которой Россия выполнила к осени 2017 г.

Однако на тот момент WADA решило не восстанавливать статус российского агентства, так как Москва отказалась признать выводы доклада Макларена. Российская сторона также не предоставила WADA доступ к Московской антидопинговой лаборатории, помещение которой было опечатано Следственным комитетом в связи с расследованием случаев употребления допинга. В мае совет учредителей WADA в очередной раз рассмотрел вопрос РУСАДА. Решение восстановить статус было отложено до полного выполнения пунктов дорожной карты.

В середине сентября ВВС сообщила, что Риди и гендиректор WADA Оливье Ниггли написали письмо министру спорта России Павлу Колобкову. Они предложили компромисс, благодаря которому станет возможным восстановление РУСАДА. В частности, Риди и Ниггли предложили России в обмен на восстановление прав РУСАДА предоставить WADA копию базы данных Московской антидопинговой лаборатории и аналитические данные, позволяющие выявить подозрительные допинг-пробы. WADA также хочет получить доступ к тем пробам, которые по итогам анализа были определены как подозрительные. «Это не новые предложения, мы хотим избежать обвинения в несправедливом изменении условий», — отмечалось в письме. Колобков написал ответное письмо, в котором согласился на новые условия. «Мы принимаем ваше предложение. Я надеюсь, что WADA выполнит обязательство и восстановит статус РУСАДА на следующем заседании исполкома», — написал министр. Письмо было датировано 13 сентября, рекомендации относительно восстановления статуса РУСАДА комитет WADA выпустил на следующий день.

От восстановления статуса РУСАДА напрямую зависит восстановление статуса Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета России. Эти организации были лишены членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Международном паралимпийском комитете в 2015 и 2016 гг. соответственно.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Из казанского офиса банка «Открытие» похитили 230 млн рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В казанском филиале банка «Открытие» выявлено хищение 230 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжского филиала банка.

«В денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки выявлена крупная недостача. По факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы сразу же направлено соответствующее заявление. В настоящее время подозреваемые установлены, проводятся следственные мероприятия. Недостача составила 230 млн руб.», – отметили в банке.

Как рассказал ТАСС близкий к расследованию источник, одним из подозреваемых является бывший директор филиала. Хищение было выявлено в результате проверок после его увольнения. Источник «Интерфакса» также сообщил, что в хищении подозревается бывший директор офиса.

В пресс-службе не уточнили, о каком именно офисе банка в Казани идет речь. Всего в столице Татарстана работают четыре отделения «Открытия».

Финансы
Новости

ЦБ отложит IPO национального перестраховщика

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк отложит проведение IPO Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, 100%-ная «дочка» ЦБ), заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов (возглавляет наблюдательный совет РНПК). Его слова приводит ТАСС. Изначально ЦБ планировал вывести на IPO национального перестраховщика до 2021 г.

Швецов объяснил это решение санкциями и неопределенностью ситуации. «Сейчас набирается портфель компании, формируется. Он еще недостаточно сбалансирован, чтобы с таким трек-рекордом [цифры доходности по годам, месяцам или дням] выходить на IPO», — уточнил он. По мнению зампреда ЦБ, компании нужно еще пару лет поработать на рынке, показать результаты и только потом выходить на IPO.

Президент РНПК Николай Галушин 18 сентября заявил, что компания в этом году снова не выполнит план по прибыли из-за большой доли резерва убытков по санкционным рискам. Давление на капитал РНПК оказывают американские санкции. РНПК вынуждена принимать риски санкционных клиентов в 15-20 млрд руб., при том что стандарты собственного удержания компании на уровне 2,5 млрд руб. по одному проекту, говорил он.

США 6 апреля ввели санкции в отношении 26 россиян и 15 российских компаний. Часть этих компаний была застрахована. Например, «Ингосстрах» страховал имущественные риски UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group., говорили «Ведомостям» два человека, знающие это от сотрудников страховщика. Российским страховщикам пришлось перестраховывать санкционные риски в РНПК, поскольку европейские компании отказываются нести обязательства по таким рискам и могут заблокировать выплату при наступлении убытка до снятия санкций.

РНПК по закону обязана принимать от страховщиков санкционный бизнес в размере не менее 10%. На практике его размер значительно выше, иногда достигает 98%, указывал Галушин. Насколько в портфеле РНПК увеличилась доля санкционного бизнеса, он не раскрыл, заметив лишь, что она существенно выше плановых показателей.

Кто попал под новые санкции США

Экономика
Новости

Правительство утвердило первый за пять лет профицитный бюджет

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг., сообщил вице-премьер Виталий Мутко по итогам заседания кабинета министров. На все три года бюджет планируется с профицитом. Последний раз проект бюджета был профицитным в 2014 г.

«Бюджет 2019 г. будет не просто сбалансированным: планируется, что он станет профицитным впервые с 2014 г.», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства. Планируется, что в 2019 г. профицит федерального бюджета составит 1,884 трлн руб., или 1,8% ВВП, в 2020 г. – 1,183 трлн руб., или 1,1%, в 2021 г. – 0,8%, или 908,4 млрд руб. И расходы, и доходы казны серьезно вырастут по сравнению с действующим бюджетом.

Наиболее существенными будут бюджетные траты на социальную политику (4,9 трлн, 4,9 трлн и 4,7 трлн руб. на следующие три года соответственно), оборону (2,9 трлн, 3 трлн и 3,2 трлн руб.), национальную экономику (2,64 трлн, 2,5 трлн, 2,87 трлн руб.), а также безопасность и правоохранительную деятельность (2,2 трлн, 2,2 трлн, 2,3 трлн руб.).

«В следующем году мы фактически полностью восстановим финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла нам и в период первого мирового кризиса, в 2008-2009 гг., и в период с 2014 г., когда началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением», – отметил Медведев.

Проект бюджета предусматривает резкий рост фонда национального благосостояния (ФНБ). К концу 2019 г. он достигнет максимального за всю его историю значения и далее продолжит увеличиваться. На конец будущего года размер ФНБ должен составить 7,81 трлн руб., в 2020 г. – 11,37 трлн руб., в 2021 г. – 14,18 трлн руб.

Бизнес
Новости

Якутская топливная компания подала иск на 6 млрд рублей к «Инвестору» Магомедова

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) подала в арбитражные суды Якутии и Москвы пять заявлений о взыскании более 5,9 млрд руб. со своего основного акционера — компании «Инвестор», следует из картотеки суда.

Компания-ответчик принадлежит совладельцу ГК «Сумма» Зиявудину Магомедову. Бизнесмен сейчас находится под арестом по обвинению в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах.

Крупнейший иск на 5,1 млрд руб. ЯТЭК подала в Арбитражный суд Якутии. Предварительное заседание по нему состоится 10 октября. 9 октября пройдет заседание по иску ЯТЭК на 169,8 млн руб. 15 октября суд рассмотрит иск якутской компании на 288,5 млн руб. В Арбитражный суд Москвы поступили два заявления о взыскании 336,9 млн и 28,5 млн руб. Суть судебных претензий не раскрывается.

В августе сама ЯТЭК столкнулась с претензиями со стороны своего кредитора — Сбербанка. Банк потребовал через суды Москвы и Якутии взыскать более 7,2 млрд руб. с ЯТЭК и «Инвестора». По словам представителя пресс-службы Сбербанка, иски поданы в связи с тем, что ЯТЭК не исполнила платежных обязательств перед Сбербанком.

Компания ЯТЭК, в свою очередь, 12 сентября обратилась в Арбитражный суд Якутии с исками о взыскании 172,4 млн руб. с группы «Сумма» из-за неисполнения обязательств по кредитным договорам. К производству они пока не приняты.

Основным владельцем ЯТЭК является Магомедов. Через компанию «Инвестор», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», ему принадлежат 82,06% ЯТЭК. Еще 8,53% владеет компания «Наутилус» (конечный бенефициар – Инна Гукежева), 7,5% – кипрская Rantecho Investments Ltd. Ею владеет кипрская же Centaur Trustees Ltd., уточняло агентство со ссылкой на данные системы D&B. Счета ЯТЭК сейчас находятся под арестом в рамках уголовного дела в отношении Магомедова.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Экономика
Новости

Медведев назвал 2019 год адаптационным для экономики России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следующий год станет для российской экономики периодом адаптации к повышению НДС и другим структурным решениям правительства, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров. Экономический рост в 2019 г. замедлится, однако в перспективе он должен ускориться и обогнать общемировой.

«В целом, как прогнозируется, следующий год станет такой адаптацией к тем решениям, которые мы сейчас принимаем. Мы рассчитываем, что за этот период закончатся определенные циклы, пройдут, и этот период завершится», – сказал Медведев.

«В следующем году мы фактически полностью восстановим финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла нам и в период первого мирового кризиса, в 2008-2009 гг., и в период с 2014 г., когда началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением», – указал премьер. Он отметил, что на 2019 г. федеральный бюджет планируется с профицитом впервые с 2014 г. (по итогам 2018 г. бюджет также ожидается с профицитом. – «Ведомости») и в последующие годы доходы казны будут стабильно превышать расходы. Кроме того, к концу 2019 г. фонд национального благосостояния достигнет максимального размера за весь период его существования.

Медведев подчеркнул, что пакет структурных изменений, предложенных правительством, после периода адаптации 2019 г. позволит ускорить экономику и выйти к 2021 г. на опережающие общемировые темпы роста – свыше 3%.

«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени - возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», – указал Медведев.

Министр экономического развития Максим Орешкин заметил, что следующий год будет «переходным с непростым I кварталом». С 1 января будущего года повысится ставка НДС, а национальные проекты начнут активно реализовываться только с середины года, напомнил Орешкин. В связи с этим в I квартале замедлится экономический рост и ускорится инфляция, по итогам года ВВП увеличится лишь на 1,3%, а рост цен составит 4,3%. Зато к 2021 г. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 3,1% и стабилизацию инфляции возле 4%.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Экономика
Новости

Мишустин сообщил о росте на 21,5% налоговых поступлений в консолидированный бюджет

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В консолидированный бюджет России за январь - август 2018 г. поступило 13,6 трлн руб. налогов, что на 21,5%, или на 2,4 трлн руб., больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин (его слова передал «Интерфакс»).

В федеральный бюджет за это время поступило 7,5 трлн руб., что на 28,7%, или на 1,7 трлн руб., больше, чем за тот же период 2017 г.

Основными драйверами роста, помимо возросших благодаря подорожанию углеводородов сборов по налогу на добычу полезных ископаемых, стали налог на прибыль (+20%, или 449 млрд руб.), НДС (+15%, или 291 млрд руб.), НДФЛ (+12,5%, или 253 млрд руб.), отметил Мишустин.

Кроме того, благодаря улучшению налогового администрирования в бюджет удалось собрать 250 млрд руб., отчитался руководитель ФНС.

Читать ещё
Preloader more
Фото