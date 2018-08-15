Полковник Захарченко вспомнил о прокуроре Вышинском

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Дмитрий Захарченко заподозрил следствие в симпатиях к Вышинскому Максим Стулов / Ведомости

В Пресненском суде Москвы во вторник начался процесс по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки и воспрепятствовании следствию. Захарченко работал в управлении «Т», занимающемся борьбой с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, но особый резонанс это дело получило после того, как в квартире его сестры обнаружили почти 9 млрд руб. в разных валютах. Захарченко и его родственники отрицают связь с этими деньгами.

Размер взяток, которые инкриминируют Захарченко, намного скромнее. По версии следствия, в 2014 г. он инициировал проверки ФНС и Россельхознадзором предприятий, принадлежащих владельцу элитной сети ресторанов La Maree Меди Дуссу. Он же по телефону требовал от руководителя Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры заключения о небезопасности продукции, поставлявшейся Дуссом. Соучастник Захарченко – полковник ФСБ Дмитрий Сенин передал предпринимателю, что избавление от возникших проблем оценивается в $5 млн. После торга сошлись на $800 000, которые получил все тот же Сенин. А в 2015 г. Захарченко и Сенин за общее покровительство потребовали от Дусса 50%-ную скидочную карту его сети ресторанов. Она была оформлена на знакомого Дусса, генерала полиции Алексея Лаушкина, участвовавшего в переговорах с вымогателями. Благодаря ей Захарченко сэкономил в ресторанах La Maree в общей сложности 3 042 970 руб., получив незаконную выгоду имущественного характера при оплате услуг общепита, сделало вывод следствие.