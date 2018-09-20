Израиль передал России данные о сбитом в Сирии Ил-20
Израильские военные, как и обещала Армия обороны Израиля (IDF), передали России данные о сбитом над Сирией российском самолете-разведчике Ил-20. «Израильские военачальники представили доклад по ситуации, касающийся сбитого огнем сирийских систем ПВО российского самолета в понедельник ночью», — говорится в сообщении израильской армии.
Приехавшие в Москву израильские военные также представили Москве итоги расследования инцидента, проведенного IDF, и данные об активности Ирана в Сирии. «Армия обороны Израиля рассказала о текущих попытках Ирана установить свое военное присутствие в Сирии и передать стратегическое вооружение террористической организации «Хезболла», — сообщила израильская армия.
В четверг в Москву в сопровождении представительной военной делегации прибыл командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с Норкиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был по ошибке сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем системой С-200 ПВО Сирии. В Минобороны России заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии. Израиль обвинил в инциденте «режим Башара Асада» и неразбериху в сирийской ПВО. Сегодня Минобороны рассказало, что сирийская С-200 не была оборудована системой государственного опознавания «свой - чужой», поскольку она вообще не поставляется на экспорт. »Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы «свой - чужой» — попросту дилетантские фантазии» — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.