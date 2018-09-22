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Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с терактом в городе Ахваз. Россия возмущена «этим кровавым преступлением», говорится в телеграмме президента. Он выразил надежду на то, что все причастные к теракту будут наказаны. «Произошедшее в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях», — говорится в сообщении Путина. Он выразил готовность сотрудничать с Ираном в борьбе с терроризмом.

Как сообщает агентство IRNA, число жертв теракта выросло до 24. Ранее сообщалось о 10 погибших и 21 пострадавшем.

Теракт произошел в субботу на военном параде в городе Ахваз на юге Ирана. Боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Исламское государство». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq. Отмечается, что террористы не представили никаких доказательств своей причастности к атаке.

Военные парады проходят сегодня в разных городах Ирана. Они приурочены к памятной дате — дню начала Ирано-иракской войны 1980-1988 гг.