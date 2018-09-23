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Минобороны опубликовало 3D-видео крушения Ил-20 в Сирии

Министерство обороны России опубликовало 3D-видео крушения российского Ил-20 в Сирии. Самолет-разведчик был сбит 17 сентября сирийскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Минобороны обвинило в случившемся израильские ВВС, самолеты которых, по версии российского военного ведомства, прикрывались российским Ил-20.

Минобороны сегодня представило поминутную хронику событий, приведших к крушению Ил-20 и гибели 15 российских военных, которые находились на его борту:

21.31 мск (17 сентября) — Ил-20 выполнял задачу в районе Идлибской зоны деэскалации;

21.39 — Израиль оповестил Россию о предстоящей операции в сирийской провинции Латакия; спустя всего одну минуту израильские F-16 начали наносить удары по сирийским военным объектам;

21.51 — сирийские средства ПВО приступили к отражению атаки израильских ВВС;

21.59 — один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, что было воспринято сирийскими ПВО как новая атака;

22.03 — сирийская ракета попала в Ил-20, командир экипажа сообщил о пожаре на борту и начале экстренного снижения;

22.07 — Ил-20 пропал с радаров.

Минобороны отметило, что Израиль нарушил договоренности и не предупредил заблаговременно о проведении своей операции. Предупреждение поступило почти одновременно с началом ударов. Кроме того, израильский офицер дезинформировал российских военных относительно района нанесения удара, поэтому возможности вывести Ил-20 в безопасное место не было.

Действия израильских летчиков-истребителей говорят или об их непрофессионализме, или о преступной халатности, констатировало российское Министерство обороны.