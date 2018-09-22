Минобороны представило детальную информацию о крушении Ил-20 в Сирии

Архивное фото военного самолета Ил-20 радиоэлектронной разведки и РЭБ Максим Кузовков / ТАСС

Министерство обороны России в воскресенье провело брифинг, на котором обнародовало обстоятельства крушения российского самолета Ил-20 в Сирии. Ведомство возложило ответственность за гибель 15 российских военнослужащих на Военно-воздушные силы Израиля.

По данным Минобороны, израильская сторона нарушила договоренности и не предупредила заблаговременно о проведении своей операции. Предупреждение поступило одновременно с началом ударов. Кроме того, израильский офицер дезинформировал российских военных относительно района нанесения удара, поэтому возможности вывести Ил-20 в безопасный район не было.

«В 21.39 мск представитель командования ВВС Израиля в воинском звании полковник оповестила по каналу "деконфликтинга" командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе по объектам. Речь шла о том, что в ближайшие минуты Израиль нанесет удар по объектам, которые находятся на севере Сирии», — сказал на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков (его цитирует «Интерфакс»). По словам Конашенкова, через минуту, в 21.40, четыре израильских самолета нанесли удары управляемыми авиабомбами GBU-39 по промышленным объектам в провинции Латакия.

Минобороны утверждает, что израильские истребители F-16 намерено прикрывались Ил-20 от сирийских сил противовоздушной обороны. По мнению ведомства, израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и что «именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты».

Кроме того, израильская сторона, по мнению Минобороны, знала, что в вооруженных силах России и Сирии используются разные системы опознавания «свой - чужой» и сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей. «Наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать», — заявил Конашенков. Ракета сирийских ПВО поразила самолет в 22.03 мск, добавил представитель Минобороны. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения, в 22.07 мск Ил-20 исчез с радаров. По словам Конашенкова, Израиль предложил свою помощь лишь через 50 минут после того, как был сбит Ил-20.

Действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели российских летчиков, говорят или об их непрофессионализме, или о преступной халатности, резюмировал представитель Минобороны. ВВС Израиля, по его словам, могли угрожать пассажирским самолетам.

Крушение Ил-20

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит 17 сентября у берегов Сирии ракетой зенитно-ракетного комплекса С-200, принадлежащего сирийским силам противовоздушной обороны, и упал в море в 27 км от города Банияс. При крушении самолета погибли 15 российских военнослужащих.

В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в провинции Латакия. Минобороны считает, что израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар сирийских сил ПВО. По мнению ведомства, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, которая привела к гибели российских военных. Россия расценила действия Израиля как враждебные и оставила за собой право на ответ.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью россиян и возложил ответственность за крушение Ил-20 на Сирию.

Президент Сирии Башар Асад направил в Москву телеграмму с соболезнованиями, в которой говорится, что гибель российских военнослужащих стала результатом «заносчивости и разгула» Израиля.