Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4656 от 19.09.2018 под заголовком: Вещь недели: Самолет Ил-20

Как перестать терять людей в Сирии

Можно закрывать глаза на очередные потери, но единственный надежный способ застраховаться от новых — уйти из Сирии
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Российская армия снова понесла потери в Сирии. Самолет Ил-20 с 15 военнослужащими был случайно сбит над Средиземным морем ракетой сирийских сил ПВО, отражавших атаку израильских ВВС. Наше Минобороны возложило вину на «безответственные действия израильских военных» и пригрозило «адекватными ответными действиями» (подробнее см. статью на стр. 02).

Москва не раз подчеркивала, что только наши военные находятся на территории Сирии на законном основании, и это правда. Но современный мир – это не игра «Цивилизация», где компьютер не позволит игроку сделать неправильный ход. России же приходится реагировать даже на те ходы, которые, по нашему мнению, кардинально противоречат правилам игры. И до сих пор наша реакция выглядела достаточно гибкой.

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