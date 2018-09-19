Как перестать терять людей в Сирии

Можно закрывать глаза на очередные потери, но единственный надежный способ застраховаться от новых — уйти из Сирии

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Максим Кузовков / ТАСС

Российская армия снова понесла потери в Сирии. Самолет Ил-20 с 15 военнослужащими был случайно сбит над Средиземным морем ракетой сирийских сил ПВО, отражавших атаку израильских ВВС. Наше Минобороны возложило вину на «безответственные действия израильских военных» и пригрозило «адекватными ответными действиями» (подробнее см. статью на стр. 02).

Москва не раз подчеркивала, что только наши военные находятся на территории Сирии на законном основании, и это правда. Но современный мир – это не игра «Цивилизация», где компьютер не позволит игроку сделать неправильный ход. России же приходится реагировать даже на те ходы, которые, по нашему мнению, кардинально противоречат правилам игры. И до сих пор наша реакция выглядела достаточно гибкой.