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«Коммерсантъ» узнал о планах России поставить Сирии два комплекса С-300

Россия собирается поставить Сирии два полковых комплекта зенитно-ракетных систем С-300. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неофициальные данные. По согласованию с сирийской стороной они будут прикрывать объекты на побережье Сирии, а также контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком, пишет газета.

По словам источника издания, количество дивизионов в зависимости от ситуации может быть увеличено. «Поставки начнутся с двух-четырех [дивизионов], а потом, если надо, это количество можно довести до 6–8», – уточнил источник.

Как отмечает газета, возможность поставок С-300 в Сирию в России стали обсуждать еще в апреле, когда силы западной коалиции во главе с США нанесли массированный ракетный удар по объектам сирийской инфраструктуры. По информации источников издания, тогда вопрос поставок находился исключительно в политической плоскости и был практически решен. Отсрочка поставок была связана с нежеланием сразу показать весь потенциальный комплекс ответных мер, уточнил один из источников. На тот момент среди российского контингента потерь не было, отметил он. «Поставка С-300 в Сирию в таком контексте только бы накалила обстановку в регионе», – пояснил источник. Сейчас же ситуация совершенно другая – 15 российских офицеров погибли из-за действий израильских военных и «без ответа оставлять эту ситуацию просто нельзя», сказал он.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийской системой ПВО 17 сентября. На борту самолета находились 15 членов экипажа. Из них никто не выжил. Инцидент произошел в небе над Средиземным морем. Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на израильские истребители. По информации российского ведомства, они подставили российский самолет под удар. В понедельник, 24 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу выступил с официальным заявлением. Он сообщил, что в ближайшие две недели Россия поставит Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300. По его словам, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы. По словам министра, это позволит сирийским военным идентифицировать российские самолеты.