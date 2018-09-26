МИД Сирии заявил о сдерживающем эффекте российских С-300 на Израиль

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США пообещали не позволить ЕС, России и Китаю обойти санкции против Ирана

США не позволят европейским и другим странам подорвать санкции против Ирана, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон (его слова с конференции по Ирану в Нью-Йорке передало Reuters).

Ранее участники иранской «ядерной сделки» – Россия, Великобритания, Германия, Франция и Китай – договорилис создать специальный механизм для поддержки торговли и денежных расчетов с Ираном в обход санкций США.

Болтон подчеркнул, что США будут «агрессивными и непоколебимыми» в вопросе реализации экономических санкций против Тегерана. При этом высокопоставленный чиновник Белого дома выразил скептицизм относительно возможности обойти санкции США. «Евросоюз силен в риторике и слаб в исполнении», – считает Болтон.

«Мы будем следить за развитием этой структуры, которая на данный момент еще не существует и не имеет точных сроков запуска. Мы не намерены допускать, чтобы наши санкции могла обойти Европа или кто-либо еще», – заключил Болтон.

Советник американского президента отметил, что США ожидают сокращения импорта иранской нефти до нуля еще до вступления в силу второго пакета санкций 5 ноября.

«Банки и финансовые службы, такие как SWIFT, должны внимательно изучить свой бизнес с Ираном и задать себе вопрос, стоит ли рисковать», – предупредил Болтон. В 2012 г. Иран был отключен от SWIFT, однако вновь получил доступ к международной межбанковской системе после достижения договоренностей по урегулированию ядерной программы в 2015 г.

Так называемый совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан летом 2015 г. США, Россией, Великобританией, Францией и Китаем. Он предусматривает отмену санкций против Ирана в обмен на контроль за развитием ядерной отрасли страны. Дональд Трамп, ставший президентом США уже после подписания соглашения, заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций. Первый пакет санкций против Ирана, предполагающий ограничения на продажу долларов, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом, вступил в силу 7 августа. В ноябре ограничения должны распространиться на энергетический сектор Ирана.

Остальные участники СВПД осудили односторонний выход США из сделки и заявили о своей приверженности соглашению. Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США Брюссель принял блокирующий законодательный акт, который запрещает компаниям ЕС соблюдать американские ограничения и должен позволить им возмещать убытки от санкций.

После возобновления санкций против Ирана Трамп заявил, что бизнес должен будет выбрать между этой страной и США. «Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США», – подчеркнул американский президент.

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