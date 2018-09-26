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Памфилова не исключила проведения новых выборов в Хакасии за счет уходящего губернатора

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова потребовала разобраться в причинах отказа действующего губернатора Хакасии Виктора Зимина от участия во втором туре выборов руководителя региона. По ее словам, если причина не была уважительной, то есть основания потребовать с него возмещения потраченных на подготовку к выборам денег, заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду. Она отметила, что если губернатор сослался на плохое состояния здоровья, то, наверное, здоровье не позволяет ему исполнять обязанности главы региона до выборов.

За две недели на организацию второго тура региональные избиркомы потратили 2,7 млн руб., сообщил председатель избиркома Хакасии Александр Чумарин. Местная администрация пообещала до конца недели профинансировать избирательную кампанию.

По закону, кандидат может отказаться от участия в кампании не позднее чем за пять дней до выборов. Позднее это можно сделать только в силу «вынуждающих обстоятельств» (ограничение судом дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата или его близких родственников). Если причина не является уважительной, то понесенные всеми избирательными комиссиями при подготовке и проведении выборов расходы взыскиваются с кандидата и выдвинувшей его партии.

Ранее действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин отказался от участия во втором туре губернаторских выборов. Он записал видеообращение с объяснениями к жителям республики. Зимин пояснил, что снял свою кандидатуру с выборов, «чтобы не допустить раскола в Хакасии, моем родном доме». Он отметил, что за то время, что он возглавлял республику (девять лет), Хакасия «окрепла». «Мы сохранили основные предприятия», — говорил. «На республику и на меня были обрушены потоки критики. Я не жалуюсь, я политик и понимал, что это такое. Но я оказался в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии», — заявлял Зимин. По его словам, в ходе первого тура выборов народ выразил недоверие «курсу правительства».

Первый тур выборов в Хакасии прошел 9 сентября. В нем участвовали, помимо Зимина, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения Партии роста. Ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов. Во втором туре должны были принять участие Коновалов (44,81% голосов в первом туре) и Зимин (32,42% голосов в первом туре). Позже, 23 сентября, Зимин снял свою кандидатуру с выборов. Второй тур выборов ЦИК назначил на 7 октября. Соперником Коновалова станет Филягин, набравший в первом туре 11,23%.