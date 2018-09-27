Ford оценил ущерб концерну от пошлин Трампа на металлы в $1 млрд
Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на ввоз стали и алюминия стоили американскому концерну Ford около $1 млрд, заявил главный исполнительный директор Ford Motor Company Джеймс Хакетт, передает агентство Reuters.
«Если говорить о нашей ситуации, то мы производим большую часть автомобилей в Северной Америке. Импортные пошлины на металлы оказали на нас очень серьезное негативное влияние. Речь идет о росте затрат в размере более $1 млрд», — рассказал Хакетт. Он напомнил, что компания также экспортировала автомобили под маркой Lincoln в Китай, и до определенного момента это был «очень удачный бизнес». Теперь же концерн вынужден пересматривать стратегию с учетом 25%-й пошлины на автомобили, признался его руководитель. По его словам, это серьезные сложности для компании.
Трамп ввел дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий 23 марта. Согласно указу американского президента, пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% затрагивают импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.