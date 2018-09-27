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Ford оценил ущерб концерну от пошлин Трампа на металлы в $1 млрд

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Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на ввоз стали и алюминия стоили американскому концерну Ford около $1 млрд, заявил главный исполнительный директор Ford Motor Company Джеймс Хакетт, передает агентство Reuters.

«Если говорить о нашей ситуации, то мы производим большую часть автомобилей в Северной Америке. Импортные пошлины на металлы оказали на нас очень серьезное негативное влияние. Речь идет о росте затрат в размере более $1 млрд», — рассказал Хакетт. Он напомнил, что компания также экспортировала автомобили под маркой Lincoln в Китай, и до определенного момента это был «очень удачный бизнес». Теперь же концерн вынужден пересматривать стратегию с учетом 25%-й пошлины на автомобили, признался его руководитель. По его словам, это серьезные сложности для компании.

Трамп ввел дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий 23 марта. Согласно указу американского президента, пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% затрагивают импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

10 ролей Дональда Трампа в первые полгода президентства

Политика
Новости

Дату новых выборов губернатора Приморья заксобрание края определит 16 октября

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Внеочередное заседание заксобрания Приморья, на котором определится дата новых выборов губернатора края, состоится 16 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по региональной политике и законности краевого парламента Джамбулата Текиева. Он отметил, что 16 октября – крайний срок, когда парламенту нужно определиться с датой.

Неделю назад избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительным результаты выборов главы региона из-за многочисленных нарушений. По ходу подсчета голосов лидировал выдвиженец КПРФ Андрей Ищенко, но при обработке последнего процента вперед вырвался бывший врио губернатора Андрей Тарасенко. Ищенко заявил о намерении оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке.

Накануне президент России Владимир Путин принял отставку Тарасенко и назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалинскую область ранее. Обязанности главы Сахалинской области после ухода Кожемяко будет исполнять председатель регионального правительства Вера Щербина.

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Бизнес
Новости

РЖД может предложить инвесторам приоритетный доступ на условиях take-or-pay

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ОАО РЖД готово предложить инвесторам приоритетный доступ к своим мощностям в обмен на повышенную оплату на условиях take-or-pay, которые до сих пор в железнодорожных перевозках не применялись. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проекты изменений в устав железнодорожного транспорта и в правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре ОАО РЖД. Их в Федеральную антимонопольную службу направил первый зам гендиректора монополии Вадим Михайлов.

В письме Михайлов поясняет, что в монополию поступило «обращение от пользователя услуг о возможности первоочередности предоставления» гарантий по провозным способностям железной дороги на условиях повышенных платежей. ОАО РЖД может предоставлять заинтересованным грузовладельцам услугу резервирования провозных и пропускных способностей на отдельных участках за плату, определяемую «по соглашению сторон». Для этого компания предлагает перенести не железнодорожные перевозки принцип take-or-pay, используемый сейчас при экспортных поставках газа. За резервирование пропускных мощностей грузоотправитель обязуется заплатить РЖД заранее оговоренную сумму, даже в том случае, если по факту они будут выбраны не в полном объеме.

Эти предложения поступили в ФАС через несколько дней после получения РЖД письма владельца группы «Сибирский антрацит» Дмитрия Босова на имя гендиректора железнодорожной монополии Олега Белозерова. В нем речь идет о готовности компании участвовать в строительстве Северомуйского тоннеля-2 на БАМе за свой счет или в партнерстве с монополией. К 2022 г. «Сибантрацит» намерен увеличить производство угля с нынешних 26 до 52 млн тонн угля в год, а потенциальные потребители этой продукции – страны АТР выражают «крайнюю заинтересованность в увеличении пропускных способностей инфраструктуры ОАО РЖД».

Максимальная пропускная способность Северомуйского тоннеля составляет 16 млн тонн грузов в год. Проект второго тоннеля позволит увеличить ее до 100 млн тонн. Он обсуждался на президентской комиссии по ТЭК 27 августа и получил поддержку РЖД – Белозеров тогда говорил о необходимости приступать к ТЭО. Предполагается, что оно будет готово к 20 декабря. Срок реализации проекта глава РЖД оценивал в десять лет. Стоимость новой магистрали, по оценкам экспертов, может составить 100 млрд руб.

В ФАС получение письма ОАО РЖД подтвердили. Замруководителя службы Александр Редько подчеркивает, что ФАС поддерживает частные инвестиции, но с оговорками. «Будем исходить из эффекта для экономики: создаются дополнительные провозные или пропускные мощности и потребитель согласен их оплатить? Или речь идет о взимании повышенной платы за проезд по ограниченной инфраструктуре в интересах одних потребителей за счет отказа в перевозке другим?» Чиновник настаивает на необходимо исключить неверную мотивацию, когда дополнительные доходы зарабатываются на ограничениях провозных или пропускных мощностей.

Источники в отрасли опасаются разрушения базового принципа железнодорожных перевозок – недискриминационного доступа и говорят о том, что тоннель должен строиться не в интересах одного игрока. «Создается опасный прецедент, когда приоритетным пользователем может стать первый заявивший о себе или тот, кто больше заплатил. Если компания покупает объем на 50 млн тонн, а в перспективе его не выполняет, то что будет дальше? Перепродавать его? А по какой цене?», - задается вопросом собеседник издания.

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Технологии
Новости

Российские производители попросили Минпромторг защитить их от Huawei и ZTE

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Альянс ТЕЛМИ, объединяющий российских производителей телекоммуникационного оборудования Т8, «Элтекс» и «Микран», призвал Минпромторг принять меры к увеличению его доли на внутреннем рынке. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию альянса. Лидеры российского рынка - китайские Huawei и ZTE (на них приходится около 90%), доля отечественных компаний не превышает 6–8%.

Среди возможных мер поддержки отечественные производители называют квоты в 25–30% на закупку российского оборудования не только государственными, но и коммерческими структурами, а также запрет иностранцам участвовать в конкурсах при наличии минимум двух отечественных предложений.

Телекоммуникационное оборудование российского происхождения (ТОРП) почти не имеет преференций в тендерах, объясняет альянс. В связи с этим российские производители попросили также господдержки в заключении долгосрочных договоров с операторами связи, ЦБ, Сбербанком, РЖД, «Газпромом», «Роснефтью» и другими игроками.

Авторы инициативы подчеркивают, что хотят увеличить свою долю на рынке минимум до 30% за два–три года и дальше «агрессивно» двигаться на зарубежные рынки. Операторы связи, в свою очередь, считают, что иностранное оборудование лучше по качеству и цене, а его ограничения приведут к росту цен для потребителей, пишет газета.

Минпромторг предложения ТЕЛМИ получил, они «будут изучены и учтены», уточняет издание со ссылкой на представителя ведомства. Собеседник газеты отметил, что государство уже оказывает поддержку производителям ТОРП: в частности, компаниям альянса даются субсидии на реализацию проектов по разработке оборудования. Т8, «Элтекс» и «Микран» на запросы издания не ответили.

Политика
Новости

Захарова назвала вбросом расследование о «настоящем имени» Боширова

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Сообщения о том, что обвиняемый Великобританией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов — полковник ГРУ Анатолий Чепига, являются вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что случилось в Солсбери. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что публикация с этим утверждением появилась сразу после выступления британского премьер-министра Терезы Мэй в Совете безопасности ООН на тему оружия массового уничтожения. Во время мероприятия британский политик вновь озвучила обвинения в адрес России, напомнила Захарова. «Доказательств нет – соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: "Что произошло в Солсбери?" — уверена официальный представитель российского МИДа.

Ранее исследовательская группа Bellingcat в сотрудничестве с изданием The Insider сообщила, что Боширов, вероятно, является полковником ГРУ и его настоящее имя — Анатолий Чепига. В качестве доказательств того, что Боширов и Чепига – одно и то же лицо, Bellingcat и The Insider привели выписку из системы «Российский паспорт» 2014 г. и архивные фотографии.

В материале указывалось, что Чепига взял имя «Руслан Боширов» после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС России. В расследовании уточнялось, что Чепига родился 5 мая 1979 г. в деревне Николаевка на китайско-российской границе. В 18 лет поступил в ДВОКУ, которое занимается в том числе подготовкой офицеров спецназа ГРУ. После окончания училища он, как утверждают Bellingcat и The Insider, служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ. Бригада участвовала во второй чеченской войне и «была замечена рядом с границей Украины в конце 2014 г.». В декабре 2014 г. он получил звание Героя России, говорилось в публикации.

Власти Великобритании официально Би-би-си не прокомментировали эту информацию. Однако, по словам журналистов, есть «уверенность в этой идентификации».

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

Технологии
Новости

Facebook представила шлем виртуальной реальности за $399

Ведомости
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Facebook представил свою систему виртуальной реальности Oculus Quest, она поступит в продажу весной следующего года. Об этом сообщает пресс-служба компании. Стоить устройство будет $399.

Компания заявила, что новый продукт позволит пользователям смотреть в любом направлении виртуального пространства и двигаться через него «точно так же, как в материальном мире».

В очки, оснащенные двумя маленькими экранами (по одному на каждый глаз), встроены специальные сенсоры, определяющие положение человека в пространстве. Oculus Quest оснащены также сенсорными контроллерами, позволяющими пользователям взаимодействовать с людьми и объектами. В системе доступно более 50 игр, со временем их число будет расти, уточняет компания.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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Финансы
Новости

ВТБ перенес на неопределенный срок размещение бондов

Ведомости
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Банк ВТБ отложил на неопределенный срок размещение биржевых облигаций, которое планировалось провести 28 сентября. Новая дата размещения будет определена позже, говорится в сообщении банка.

«В связи с конъюнктурой рынка мы приняли решение перенести данный выпуск на другое время», – сообщила пресс-служба ВТБ.

Как следует из сообщения банка, он планировал разместить 5 млн бумаг, номинальная стоимость каждой составляет 1000 руб. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка.

Политика
Новости

Верзилова выписали из немецкой клиники

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Участника Pussy Riot Петра Верзилова выписали из немецкой клиники Charite. Об этом в медучреждении сообщили «Интерфаксу».

«Состояние здоровья [Верзилова] значительно улучшилось, симптомы помутнения рассудка, которые были у Петра Верзилова при приеме, полностью исчезли», — сказали в клинике. У него сохраняется нарушение реакции зрачков, но врачи убеждены, что это нормализуется, отметили в больнице.

Ранее немецкая газета Bild опубликовала интервью с Верзиловым. В нем он выразил «твердое предположение», что за его отравлением стоит российская разведка, возможно, ГРУ. «Отравление было сделано настолько профессионально, что не допускает другого вывода. Возможно, на мне опробовали новый коктейль из отравляющих веществ», — отметил он.

Верзилова доставили в больницу в тяжелом состоянии 11 сентября. Российские врачи заподозрили у него отравление медицинскими препаратами. После того как его перевезли в берлинскую больницу Charite 15 сентября, немецкие врачи заявили, что речь с высокой вероятностью идет об отравлении.

24 сентября адвокат группы «Агора» Дмитрий Динзе направил в Следственный комитет России заявление о возбуждении дела из-за отравления Верзилова.

Политика
Новости

Медведев уволил курировавшего железные дороги замминистра транспорта

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Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра транспорта Алана Лушникова, курировавшего в ведомстве железнодорожную отрасль. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. В документе сказано, что Лушников уволен по собственному желанию.

Ранее Лушников рассказал «Интерфаксу», что уходит из министерства, чтобы заняться музыкой. Он является фронтменом рок-группы Ctrlband.

Лушникову 42 года, он родился в Санкт-Петербурге. В 1998 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция», позднее работал юристом. В разные годы Лушников занимал должности замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта, помощника главы Минтранса, помощника зампреда правительства Аркадия Дворковича. Заместителем министра транспорта он был назначен в феврале прошлого года.

Кто займет место Лушникова в Минтрансе, пока неизвестно. Ранее собеседник, близкий к руководству Приморского края, сообщил «Ведомостям», что бывший губернатор Приморья Андрей Тарасенко, отправленный в среду в отставку, может стать замминистра транспорта. По словам источника, Тарасенко последние несколько дней был в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента, в частности с помощником Владимира Путина Игорем Левитиным.

Экономика
Новости

ФРС повысила базовую процентную ставку

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ФРС США подняла базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2-2,25%. Именно такого повышения от регулятора ждал рынок.

ФРС планирует еще одно повышение ставки до конца 2018 г. - до 2,4% и три повышения в 2019 г., подтвердил регулятор.

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Политика
Новости

Из Минкультуры ушел куратор театров

Ведомости
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Глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрей Малышев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом он рассказал РБК. Заявление поступило на имя министра, подтвердили в пресс-службе министерства.

В департамент, который Малышев возглавлял три года, входят шесть отделов, в частности отделы театрального искусства, музыкального искусства, народного творчества и изобразительного искусства. Его куратор — недавно назначенный замминистра Павел Степанов.

По словам Малышева, он решил уйти с поста из-за несогласия с позицией руководства Союза театральных деятелей. Минкультуры неоднократно инициировало реформы театральной среды, но ни одна из них не нашла поддержки союза, отметил он. В первую очередь речь идет о необходимости ротации «возрастного руководства театров», объяснил Малышев, и об отказе от практики совмещения функций худрука и директора.

Окончательное решение, по его словам, он принял после заседания 25 сентября оргкомитета по проведению в 2019 г. в России Года театра. Его провела вице-премьер Ольга Голодец. На заседании Минкультуры представило программу Года театра, в частности «Театральный марафон», и председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин раскритиковал министерство, заявив, что с организацией этот план не обсуждался.

Малышев назвал это неправдой. Он отметил, что чиновники министерства три раза встречались с Калягиным и обсуждали план мероприятий Года театров. «Я не готов работать с людьми, которые занимаются наперсточничеством», — подчеркнул глава департамента.

Малышев еще не принял решение, где будет работать дальше. В Минкультуры он не видит для себя «нового фронта работ». «И вряд ли Владимир Ростиславович [Мединский] их увидит», — добавил он.

Связаться с Калягиным РБК не удалось. Источник в аппарате правительства, который был на заседании оргкомитета, подтвердил, что Калягин говорил о необходимости доработать программу. 

Политика
Новости

Орешкин войдет в совет Центра стратегических разработок

Ведомости
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Минэкономразвития в ближайшее время войдет в состав учредителей Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, а министр экономического развития Максим Орешкин — в состав его совета, сообщил представитель ЦСР, но кто возглавит совет, не уточнил.

Сегодня уже есть согласие членов совета на вхождение Минэкономразвития в состав учредителей, а министра – в состав совета, уточнил чиновник финансово-экономического блока правительства. Решение о назначении Орешкина (председателем совета ЦСР) при этом, по его словам, сомнений не вызывает, но формально выбор председателя находится в компетенции совета и нужно дождаться его решения.

Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев.

О том, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин уйдет с поста председателя совета ЦСР, сегодня сообщил его пресс-секретарь Юрий Арманд. «Да, Алексей Кудрин объявил, что намерен уйти с поста главы ЦСР. Кто будет (вместо него), пока решения нет», — сказал Арманд. По его словам, Кудрин покинет пост в ЦСР в течение месяца.

В начале сентября Кудрин сказал, что в ближайшее время совет ЦСР рассмотрит вопрос о вхождении в его состав Орешкина и Минэкономразвития — в состав учредителей ЦСР. «Речь о сворачивании работы ЦСР не идет, теперь центр будет больше работать с заказами и поручениями правительства», – подчеркнул тогда Кудрин. Сейчас в совет ЦСР, помимо Кудрина, входят Дмитрий Мезенцев (зампред), Олег Вьюгин, Евгений Гавриленков, Виктор Ивантер, Ярослав Кузьминов, Владимир Мау, Марат Узяков, Талия Хабриева и Евгений Ясин.

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