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Власти назвали сумму «золотого парашюта» воронежского вице-губернатора

Единовременную выплату 23 окладов вице-губернатору Воронежской области Юрию Агибалову произвели на основании регионального закона, при этом общая сумма была в несколько раз меньше, чем та, что озвучили СМИ. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального правительства.

В субботу стало известно, что губернатор Воронежской области Александр Гусев 15 сентября уволил своего заместителя Юрия Агибалова, выплатив ему положенные по закону 23 должностных оклада, а через два дня назначил его на прежнюю должность. Соответствующие документы опубликовал Telegram-канал «Незыгарь», их подлинность подтвердили источники «Коммерсанта».

Воронежский губернатор не увидел ничего незаконного в единовременной выплате Агибалову 23 окладов. «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — прокомментировал Гусев сообщения СМИ. Он пообещал дать более развернутый комментарий в понедельник, 1 октября.

Пресс-служба правительства Воронежской области сообщила, что оклад вице-губернатора до увольнения составлял 11 189 руб. Соответственно, единовременная выплата, которую он получил, равнялась 223 892 руб. (после вычета подоходного налога), а не миллиону рублей, как указывали СМИ, подчеркнула пресс-служба.

Спустя два дня Агибалова назначили на прежнюю должность «для поддержания работоспособности правительства» и исключительно до формирования его нового состава, то есть до 12 октября, добавили в региональном правительстве.

При этом из документов, опубликованных в субботу, следует, что оклад вице-губернатора после повторного трудоустройства составляет 45 320 руб. Гусев также установил для Агибалова ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада. Таким образом, он будет получать 161 656 руб. (после вычета налога).