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Экс-глава MI6 выразил сожаление из-за «помощи» Путину перед выборами в 2000 году

Ричард Дирлав, возглавлявший британскую секретную разведывательную службу (MI6) с 1999 по 2004 г., рассказал The Times, что «помог» Владимиру Путину «прийти к власти» в России и сожалеет об этом. По его словам, перед выборами президента России в 2000 г. он участвовал в организации встречи Путина и Тони Блэра, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании.

Дирлав рассказал, что перед российскими выборами к нему обратился, как он выразился, «высокопоставленный офицер КГБ» (спецслужба существовала до 1991 г.). Офицер спросил у Дирлава, может ли Блэр посетить вместе с Путиным премьеру оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева в петербургском Мариинском театре. Как рассказал бывший глава MI6, в Лондоне имела место «долгая дискуссия» о том, стоит ли Блэру принимать приглашение или нет, и в результате было решено принять его.

На вопрос о том, сожалеет ли он о том, что посодействовал в создании хорошей репутации Путина, Дирлав ответил: «Сейчас, конечно, существуют значительные сожаления».

Он попросил при этом «держать в уме» то, что в тот момент в отношениях между Великобританией и Россией был «достаточно позитивный период». Дирлав отметил, что впоследствии «маленькие проблемы выросли в большие» и привел в пример ситуацию с отказами в экстрадиции Бориса Березовского и экс-лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, а также убийство Александра Литвиненко.

«В общем, хорошие отношения, которые длились, может быть, полтора — два года, стали вдруг странными и очень трудными, поскольку характер режима Путина становился все более и более очевидным», — подчеркнул Дирлав.

По результатам выборов в 2000 г. Путин, который после отставки Бориса Ельцина в 1999 г. был назначен исполняющим обязанности главы государства, стал президентом в первом туре. Он набрал почти 52%.

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