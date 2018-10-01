МИД вызвал посла Южной Кореи из-за задержания попавшего под санкции судна
МИД России вызвал посла Южной Кореи из-за задержания российского судна «Севастополь». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Послу сделано представление. Министерство потребовало «незамедлительно отменить запрет морских властей РК [Республики Корея] на выход указанного судна из порта», подчеркивается в сообщении ведомства.
О задержании в порту южнокорейского города Пусан судна «Севастополь», принадлежащего приморской компании «Гудзон», стало известно 29 сентября. В «Гудзоне» рассказали РБК, что на борту находятся 12 россиян.
Гендиректор компании «Гудзон» Геннадий Кононенко сообщил «Интерфаксу», что 28 сентября в адрес компании поступило письмо, в котором сказано, что в связи с санкциями США в отношении компании судно задержано и без специального разрешения правительства не может выйти. По его словам, 21 августа судно пришло в порт еще до введения санкций, встало на ремонт. После ремонта должно было отправиться в рейс.
Генконсульство России в Пусане направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой прояснить ситуацию с задержанием теплохода, сообщал Кононенко.
21 августа США ввели санкции против компаний «Гудзон» и Primorye Maritime Logistics Co Ltd. Американские власти подозревают их в сотрудничестве с КНДР – в частности, в осуществлении поставок продукции, импорт которой запретили власти США и Совбез ООН. Под санкции попало и несколько судов, принадлежащих компаниям, в том числе «Севастополь».