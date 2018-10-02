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Подвергшийся пыткам в ярославской колонии заключенный вышел на свободу

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Заключенный Евгений Макаров, видео пыток которого в исправительной колонии в Ярославле опубликовала «Новая газета», вышел на свободу, передает корреспондент «Интерфакса».

Макаров был приговорен к 6 годам и 10 месяцам за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и вымогательство. Он должен был покинуть колонию 22 октября 2018 г., но в августе ходатайствовал о пересчете срока по новому закону. Суд удовлетворил просьбу и сократил срок на два месяца.

«Новая газета» 20 июля опубликовала видеозапись, на которой сотрудники колонии в Ярославле бьют резиновой палкой Макарова по пяткам, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Люди, одетые в форму сотрудников ФСИН, требуют от него извинений, а услышав их, продолжают бить, объясняя это тем, что он неправильно извиняется.

По данным издания, избиение произошло 29 июня 2017 г. В апреле того же года Макаров жаловался в СКР, прокуратуру и УФСИН на пытки, обращение результатов не дало. После публикации «Новой газеты» ФСИН назначила служебную проверку, а управление СКР по региону возбудило уголовное дело.

В августе «Новая газета» опубликовала новый видеоролик, который, по ее данным, снят в декабре 2016 г. На нем сотрудники колонии стоят вдоль стен коридора, между ними прогоняют четверых заключенных. Осужденным наносят удары по спине и голове.

Бизнес
Новости

«Роснефть» направит 154,5 млрд рублей на дивиденды за полугодие

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Акционеры «Роснефти» утвердили промежуточные дивиденды за первое полугодие – общий объем выплат составит 154,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что дивиденды составят 14,6 млрд руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО.

Решение принято по итогам общего собрания акционеров, которое состоялось 28 сентября.

Выручка «Роснефти» по итогам II квартала 2018 г. оказалась на 20% больше, чем в I квартале этого года, – 2,1 трлн руб., на 46% больше EBITDA – 565 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 2,6 раза – до 256 млрд руб. Это рекордная квартальная прибыль за всю историю компании.

Суммарно за полгода выручка увеличилась на 35% до 3,7 трлн руб., а чистая прибыль – почти в 4 раза, до 351 трлн руб. За первое полугодие чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 309 млрд руб. ($5,1 млрд), практически в 1,4 раза превысив чистую прибыль «Роснефти» за весь прошлый год.

Совокупный объем дивидендов «Роснефти» по итогам 2017 г. с учетом промежуточных (40,6 млрд руб.) составил 111 млрд руб. (50% чистой прибыли по МСФО).

Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира

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Авто
Новости

Mazda намерена оснастить гибридными двигателями 95% производимых автомобилей

Ведомости
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Концерн Mazda заявил о планах оснастить гибридными двигателями 95% производимых им автомобилей к 2030 г. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«К 2030 г. Mazda ожидает, что двигатели внутреннего сгорания в сочетании с некоторой формой электрификации будут установлены на 95% производимых автомобилей, а электромобили на батареях будут составлять 5%», – отмечается в заявлении компании. Это решение принято в рамках стратегии Sustainable Zoom-Zoom 2030, предполагающей снижение выбросов углекислого газа «от скважины до колес» на 90% к 2050 г. по сравнению с уровнем 2010 г. Предполагается, что промежуточный результат – снижение выбросов на 50% – будет достигнут в 2030 г.

Ранее в рамках той же стратегии Mazda, нефтехимическая компания Saudi Aramco и Японский национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST) объявили о старте проекта по повышению эффективности двигателей внутреннего сгорания и сокращению выбросов CO2.

Десятого сентября завод двигателей Mazda был открыт во Владивостоке. Предприятие рассчитано на выпуск до 50 000 бензиновых двигателей SkyActiv-G, соответствующих требованиям экологического стандарта «Евро-5». Стоимость проекта составила 3 млрд руб.

Путин и Абэ открыли во Владивостоке завод двигателей Mazda

Технологии
Новости

«Яндекс» выкупил агрегатор скидок «Едадил»

Ведомости
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«Яндекс» выкупил 100% в стартапе «Едадил», который развивает одноименный агрегатор скидок. Об этом сообщила РБК основатель «Едадила» Наталия Шагарина и подтвердил представитель «Яндекса».

Шагарина – бывший продакт-менеджер «Яндекса». Она создала «Едадил» в 2012 г. Спустя три года было зарегистрировано ООО «Едадил». Шагарина получила долю в компании, также долю в 10% получил программист Святослав Иванов, создавший техническую часть проекта.

«Яндекс» впервые вошел в капитал компании в середине 2015 г. Он получил 10%, а у Шагариной оставалось 80%. Стороны условий сделки не раскрывали. Они отказались сообщить и сумму, уплаченную «Яндексом» за увеличение доли до 100%.

По расчетам аналитика Sova Capital Александра Венграновича, стоимость 100% «Едадила» может составлять 600–800 млн руб. Таким образом, за 90% «Яндекс» мог заплатить 540–720 млн.

«Едадил» – приложение, которое собирает акции и скидки в ближайших к пользователю магазинах. В 2016 г. у сервиса появились купоны – при сканировании на кассе их предъявителю предоставляется скидка.

В декабре 2017 г. была запущена система кэшбэка по определенным товарам из каталога: если купить товар, отсканировать QR-код с чека, то после проверки чека на счет пользователя в приложении поступит обещанная производителем сумма, которую можно вывести на счет мобильного или на кошелек «Яндекс.Денег».

По подсчетам «Едадила», в сентябре у приложения было более 6,2 млн пользователей. По данным MediaScope, на август в городах с населением более 100 000 человек у приложения было 7 млн посетителей; оно было на 19-м месте по популярности у пользователей в России. Партнеры сервиса – более 650 ритейлеров, а также топ-50 крупнейших производителей FMCG (Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного потребления) в России.

10 самых скачиваемых приложений в App Store

Политика
Новости

РБК узнал о запрете на проезд бензовозов по Крымскому мосту

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Проезд по Крымскому мосту открылся 1 октября не для всех большегрузов – ограничения не сняты для бензовозов. Об этом сообщил РБК источник, близкий к одному из профильных ведомств, и подтвердили владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм и аналитик компании «Алгоритм топливный интегратор» (поставщик нефтепродуктов в Крым) Виктор Костюков.

Как рассказал Костюков, Минтранс выдал разрешение на проезд по мосту грузовиков. Однако бензовозов это разрешение не коснулось. Проезд, добавил он, закрыт для всех грузовиков с любыми нефтепродуктами – они считаются опасными грузами, а выдача специальных разрешений на их провоз задерживается.

Коллапса нет, отметил Костюков: поставщики пользуются паромной переправой по морю и ждут разрешения.

Представитель ФКУ «Упрдор Тамань» (заказчик строительства моста) Алина Черноиванова подчеркнула, что по участку дороги через Крымский мост разрешен проезд всех транспортных средств согласно действующему в России законодательству. Вопрос о разрешении для бензовозов она комментировать не стала. Минтранс переадресовал вопросы в Ространснадзор. В Ространснадзоре пока не ответили на запрос РБК.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров также подтвердил, что для грузовиков с нефтепродуктами и другими опасными грузами необходимы специальные разрешения на проезд по мосту. Пропуск выдается на каждое транспортное средство, рассказал он, отметив, что нужно иметь в виду, что маршрут новый и требует более долгого согласования.

Первого октября на Крымском мосту было открыто движение грузовиков. До этого было установлено ограничение по весу – 3,5 т. Мера была связана, как пояснял Росавтодор, с «необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона».

Автомобильное движение по Крымскому мосту началось в мае. За день до открытия по мосту за рулем строительного «Камаза» проехал президент России Владимир Путин.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

Политика
Новости

Госдепартамент раскритиковал сценарий обмена Сенцова на российских заключенных в США

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Внешнеполитическое ведомство США раскритиковало сценарий обмена украинского режиссера Олега Сенцова, содержащегося в российской колонии строгого режима, на россиян, находящихся под стражей в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя госдепартамента США.

«Любая ошибочная попытка России использовать свое незаконное задержание гражданина Украины в качестве основы для переговоров стала бы еще одним признаком неуважения со стороны России по отношению к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона», – заявил собеседник агентства.

В конце сентября «Новая газета» сообщила о переговорах между Россией и Украиной о возможном обмене Сенцова на осужденных в США российских граждан – Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также арестованную Марию Бутину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

Представитель госдепартамента повторил ранее озвученную позицию США о том, что приговор в отношении Сенцова за «планирование террористических актов безоснователен и является циничным ответом за его несогласие с оккупацией Россией Крыма». Ранее госдепартамент призывал Россию освободить украинского режиссера.

Сенцов не согласен с предъявленными ему Россией обвинениями и объявил голодовку, которая продолжается уже более 140 дней.

Выбор редактора
Технологии
Новости

НМГ намерена инвестировать в новый фильм Бондарчука

Ведомости
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Одним из инвесторов продолжения фантастического фильма «Притяжение» режиссера Федора Бондарчука станет «Национальная медиа группа» (НМГ), владеющая РЕН ТВ и «Пятым каналом». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя холдинга. Премьера картины планируется на декабрь 2019 г.

Финансирование кинопроизводства будет происходить через компанию «НМГ студия», зарегистрированную, по данным ЕГРЮЛ, 18 сентября. Размер инвестиций не уточняется. Продюсер «Притяжения-2» Михаил Врубель подтвердил участие группы в съемках нового фильма, отметив, что «масштаб проекта существенно увеличился».

Фильм «Притяжение» вышел в прокат в 2017 г. и вошел в топ-10 самых успешных российских фильмов. Это был совместный проект Art Pictures Studio и кинокомпании «Водород». Кассовые сборы картины в России и странах СНГ без учета Украины, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», составили 1,1 млрд руб. Бюджет «Притяжения», по оценкам «Кинопоиска», составил 380 млн руб.

Политика
Новости

Премьер-министр Японии приступил к формированию нового правительства

Ведомости
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Правительство Японии отправлено в отставку для формирования нового кабинета министров после переизбрания Синдзо Абэ в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии.

Свои позиции в новом кабинете могут сохранить 6 из 18 членов правительства, передает Kyodo. В их числе называют вице-премьера и министра финансов Таро Асо, министра иностранных дел Таро Коно и генсекретаря правительства Ёсихидэ Сугу. Сохранить свои посты могут также министр экономики, торговли и промышленности Хиросиге Секо, министр госземель и транспорта Кэйити Исии и министр экономического возрождения Тосимицу Мотэги.

В качестве нового министра обороны собеседники агентства называют Такеши Ивейа. Также ожидаются отставки министров сельского хозяйства, юстиции и образования. Состав кабинета будет считаться сформированным после утверждения императором.

Политика
Новости

Путин обогнал Трампа в мировом рейтинге доверия

Ведомости
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Рейтинг доверия президенту США в мире остается крайне низким, что сказывается и на глобальном имидже Соединенных Штатов. Об этом говорится в исследовании центра Pew Research Center о международном имидже Америки, приуроченном ко второй годовщине президентства Дональда Трампа. Исследование базируется на результатах опросов более чем 26 000 респондентов в 25 странах мира.

Уверенность в том, что Дональд Трамп принимал правильные решения в отношении мировой политики, испытывают 27% опрошенных Pew Research. Еще 70% респондентов не доверяют американскому лидеру. Хуже всего с доверием к Трампу ситуация обстоит в Мексике (6%), Испании (7%), Франции (9%) и Германии (10%). Только в четырех странах Трампу доверяют более половины респондентов – на Филиппинах, в Израиле, Нигерии и Кении. Его позиции заметно улучшились в Южной Корее (на 27 п. п.) на фоне подвижек в урегулировании конфликта на Корейском полуострове, в Израиле (на 13 п. п.) на волне антииранской риторики и в Польше (на 12 п. п.), приветствующей антироссийские санкции.

В России Трампу доверяют всего 19% опрошенных против 69%, сомневающихся в верности его курса в международной политике. Хуже российские респонденты относились только к Джорджу Бушу в 2003 г. (8%) на фоне вторжения США в Ирак и к Бараку Обаме в 2014 г. (15%) и 2015 г. (11%), когда обострился конфликт на Украине. При этом в 2017 г. доверие к Трампу в России испытывали 53% респондентов.

Российскому президенту Владимиру Путину в мире доверяют немного больше, чем Трампу, — 30% опрошенных. Тогда как сомнения по отношению к принимаемым им решениям испытывают 62% опрошенных. Больше всего Путину доверяют в России (81%), на Филиппинах (61%) и в Тунисе (53%). В Европе российского лидера сильнее всего поддерживают в Греции (45%) и Германии (35%).

Самый высокий рейтинг доверия у канцлера Германии Ангелы Меркель – 52%, доверять ей не склонен 31% опрошенных. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону доверяют 46% респондентов и не доверяют 34%, а председателю КНР Си Цзиньпину 34% против 56% соответственно.

Именно Китай составляет конкуренцию США на международной арене. Отвечая на вопрос о том, какую страну вы хотели бы видеть глобальным лидером, 63% респондентов отдали предпочтение США и лишь 19% – Китаю. За китайское лидерство высказались и 35% российских опрошенных, еще 13% поддержали США. Ведущей экономической державой США называют 39% в 25 странах мира, тогда как Китай – 34%. При этом 70% опрошенных считают, что Китай сейчас находится на подъеме и играет в мире более важную роль, чем 10 лет назад. Про Россию так думает 41% опрошенных, про США – 31%. В том, что во внешней политике Вашингтон не учитывает интересы других игроков, уверены 70% опрошенных, обратное мнение разделяет лишь 28% респондентов.

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Политика
Новости

Трех вице-губернаторов Приморья отправили в отставку

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Три вице-губернатора Приморья освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации. Речь идет об отставке Ирины Мануйловой, Станислава Ершова и Дмитрия Братыненко.

«Первый вице-губернатор Александр Костенко, вице-губернаторы Андрей Ларин, Татьяна Казанцева, Алексей Немков, Валентин Дубинин, Константин Межонов, Дмитрий Мариза, Павел Серебряков, Константин Богданенко и Гагик Захарян пока остаются на своих местах», – уточнили в пресс-службе.

Мануйлова курировала в администрации сферу образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов. Ершов отвечал за взаимодействие с федеральными органами власти, Братыненко – с региональным законодательным собранием, краевой избирательной комиссией и органами местного самоуправления, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества.

В пятницу, 28 сентября, президент Владимир Путин назначил врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Кожемяко – первый губернатор, который возглавлял четыре региона. До Приморья он руководил Амурской областью, Сахалином и уже не существующим регион Корякия.

До Кожемяко врио губернатора Приморья в октябре 2017 г. был назначен Тарасенко. В сентябре этого года он участвовал в двух турах губернаторских выборов в регионе. Результаты голосования были отменены местным избиркомом по рекомендации ЦИК из-за многочисленных нарушений. После назначения Кожемяко Тарасенко стал замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

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Экономика
Новости

ЦБ раскрыл подробности перехода на новую систему накопительной пенсии

Ведомости
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Законопроект о новой системе пенсионных накоплений – индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) – предусматривает предоставление человеку определенного срока (от 1,5 до 5 лет) для принятия решения о переводе имеющихся у него пенсионных накоплений в ИПК, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампредседателя Центробанка России Сергея Швецова на форуме Московской биржи в Нью-Йорке.

По словам Швецова, такая схема будет применима только к конвертации имеющихся накоплений. Она не затрагивает согласие граждан отчислять взносы на ИПК из зарплаты. «У физлиц будет большой период, чтобы принять [решение] или отказаться. Если они не отказались, но и не приняли, то по истечении этого длинного периода – чуть ли не полтора-два года, а в некоторых случаях и пять лет по "молчунам" – будет accept (принятие. – "Ведомости") по Гражданскому кодексу России», – сказал Швецов.

Речь не идет «о платежах граждан на свои счета, мы говорим о том, как конвертируются обязательства пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию в ИПК», уточнил он. Швецов не раскрыл подробности о механизме выражения согласия россиян на отчисление взносов из зарплаты на накопительную пенсию.

Соответствующий законопроект будет опубликован в ближайшее время, сказал зампред ЦБ.

В понедельник, 1 октября, РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минфин и ЦБ разработали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему ИПК. Этот механизм представляет собой автоматическое подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК. Граждан будут оповещать о подключении к системе, говорили источники РБК.

Сам Швецов год назад говорил, что ЦБ выступает против идеи автоподписки в пользу авторегистрации в системе ИПК. О разработке законопроекта об ИПК Минфин объявил в августе. Ранее систему планировали запустить в январе 2020 г. Публичное обсуждение проекта должно было состояться 22 августа, однако его отложили. По информации источников «Ведомостей», перенос обсуждения связан с негативной реакцией граждан на пенсионную реформу.

Как живется пенсионерам в разных странах

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Бизнес
Новости

Основатель New Stream Мазуров выкупит долю совладельца компании Макарова

Ведомости
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Пакет Игоря Макарова в нефтеперерабатывающей группе New Stream временно перейдет к председателю совета директоров Дмитрию Мазурову, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. По их информации, Макаров практически уже вышел из New Stream, остались только формальные отлагательные условия. Передача пакета будет первым этапом сделки, в результате которой в New Stream появится новый акционер, отмечает газета. В будущем долю Макарова выкупит президент New Stream Андрей Зокин, также занимающий пост независимого директора в совете «ВСМПО-Ависмы». Сделка должна быть оформлена в ближайшие месяцы. Ее условия согласовываются, уточняет «Коммерсантъ». Размер продаваемого пакета издание не называет.

По информации источников, Сбербанк в рамках сделки получит опцион на получение доли в Vikay Industrial, который позволит банку при желании войти в капитал структуры по заранее оговоренной цене. В New Stream, Сбербанке не стали комментировать информацию о сделке.

На рынке Зокина считают человеком, близким к гендиректору «Ростеха» Сергею Чемезову, пишет газета. По словам источников «Коммерсанта», назначение Зокина в августе президентом New Stream вместо Мазурова связано с возможностью поддержки нефтеперерабатывающей группы со стороны «Ростеха».

Основной актив New Stream – Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т. Группе также принадлежит Марийский НПЗ, нефтяной терминал «Коммандит сервис» в Мурманской области и добычные лицензии в Оренбургской области. В Антипинском НПЗ 80% владеет кипрская Vikay Industrial, в которой Мазурову и Макарову принадлежит по 40%, еще 20% – у Николая Егорова. Сбербанк владеет «золотой акцией» Vikay.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод