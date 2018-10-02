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Подвергшийся пыткам в ярославской колонии заключенный вышел на свободу

Заключенный Евгений Макаров, видео пыток которого в исправительной колонии в Ярославле опубликовала «Новая газета», вышел на свободу, передает корреспондент «Интерфакса».

Макаров был приговорен к 6 годам и 10 месяцам за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и вымогательство. Он должен был покинуть колонию 22 октября 2018 г., но в августе ходатайствовал о пересчете срока по новому закону. Суд удовлетворил просьбу и сократил срок на два месяца.

«Новая газета» 20 июля опубликовала видеозапись, на которой сотрудники колонии в Ярославле бьют резиновой палкой Макарова по пяткам, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Люди, одетые в форму сотрудников ФСИН, требуют от него извинений, а услышав их, продолжают бить, объясняя это тем, что он неправильно извиняется.

По данным издания, избиение произошло 29 июня 2017 г. В апреле того же года Макаров жаловался в СКР, прокуратуру и УФСИН на пытки, обращение результатов не дало. После публикации «Новой газеты» ФСИН назначила служебную проверку, а управление СКР по региону возбудило уголовное дело.

В августе «Новая газета» опубликовала новый видеоролик, который, по ее данным, снят в декабре 2016 г. На нем сотрудники колонии стоят вдоль стен коридора, между ними прогоняют четверых заключенных. Осужденным наносят удары по спине и голове.