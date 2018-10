Подвергшийся пыткам в ярославской колонии заключенный вышел на свободу

Бизнес

Основатель New Stream Мазуров выкупит долю совладельца компании Макарова

Пакет Игоря Макарова в нефтеперерабатывающей группе New Stream временно перейдет к председателю совета директоров Дмитрию Мазурову, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. По их информации, Макаров практически уже вышел из New Stream, остались только формальные отлагательные условия. Передача пакета будет первым этапом сделки, в результате которой в New Stream появится новый акционер, отмечает газета. В будущем долю Макарова выкупит президент New Stream Андрей Зокин, также занимающий пост независимого директора в совете «ВСМПО-Ависмы». Сделка должна быть оформлена в ближайшие месяцы. Ее условия согласовываются, уточняет «Коммерсантъ». Размер продаваемого пакета издание не называет.

По информации источников, Сбербанк в рамках сделки получит опцион на получение доли в Vikay Industrial, который позволит банку при желании войти в капитал структуры по заранее оговоренной цене. В New Stream, Сбербанке не стали комментировать информацию о сделке.

На рынке Зокина считают человеком, близким к гендиректору «Ростеха» Сергею Чемезову, пишет газета. По словам источников «Коммерсанта», назначение Зокина в августе президентом New Stream вместо Мазурова связано с возможностью поддержки нефтеперерабатывающей группы со стороны «Ростеха».

Основной актив New Stream – Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т. Группе также принадлежит Марийский НПЗ, нефтяной терминал «Коммандит сервис» в Мурманской области и добычные лицензии в Оренбургской области. В Антипинском НПЗ 80% владеет кипрская Vikay Industrial, в которой Мазурову и Макарову принадлежит по 40%, еще 20% – у Николая Егорова. Сбербанк владеет «золотой акцией» Vikay.

