Политика

Новости

«Новая газета» опубликовала второе видео пыток в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала видеоролик, на котором запечатлено избиение заключенных в коридоре ярославской колонии № 1. Запись изданию передал правозащитный фонд «Общественный вердикт». Видео было снято на камеру видеорегистратора, установленную на лацкане сотрудника колонии. По мнению «Новой газеты», оно снято в декабре 2016 г.

На видеоролике сотрудники колонии стоят вдоль стен коридора, между ними прогоняют четверых заключенных. Осужденным наносят удары по спине и голове.

«В камеру видеорегистратора, закрепленного на лацкане сотрудника, попадают лица, уже знакомые нам по пыткам Макарова: Бровкин, Ефремов, Мамоян. Есть и новые: Зиябов, которого многие бывшие сидельцы знают по имени Сардор, опер Владислав Ладыгин, а также сотрудники областного главка – Минаков и человек по имени Владимир Юрьевич. Фамилия хозяина регистратора – Скороход», – пишет «Новая газета».

«Видеоматериалы, которые опубликованы сегодня на сайте "Новой газеты", были ранее выявлены комиссией Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) России в ходе проведения проверок исправительных учреждений УФСИН России по Ярославской области и 14 августа направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе ФСИН.

В конце июля издание опубликовало видеоролик, на котором мужчины в серой камуфляжной форме по очереди избивают человека, привязанного к столу. Периодически его обливали водой. По информации «Новой газеты», сотрудники колонии истязали заключенного Евгения Макарова. Годом ранее он уже жаловался на пытки. Его адвокат писала соответствующие заявления во ФСИН, Следственный комитет и прокуратуру. Также было подано заявление в ЕСПЧ. На запрос ЕСПЧ из России пришел ответ, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Следователь тогда отказал в возбуждении дела. Внутренняя проверка ФСИН не выявила фактов избиения Макарова.

Следственный комитет России 20 июля возбудил уголовное дело по факту избиения Макарова. В этот же день центральный аппарат ФСИН направил сотрудников в исправительную колонию № 1, расположенную в Ярославле, для проведения внутренней проверки по информации «Новой газеты». Позже, 10 августа, арестованные по данному делу сотрудники колонии Максим Яблоков и Сергей Ефремов дали показания против начальства. По их словам, экс-начальник колонии Дмитрий Николаев 29 июня 2017 г. поручил провести «воспитательную работу» с Макаровым с применением физической силы.