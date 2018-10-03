Опубликованы кадры доставки С-300 на авиабазу Хмеймим в Сирии

Бизнес

Новости

Рыболовлев предъявил Sotheby's иск на $380 млн за соучастие в мошенничестве

Экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев подал иск к Sotheby's в Федеральный окружной суд Нью-йорка в Манхэттене, сообщает Bloomberg. Российский миллиардер полагает, что аукционный дом «существенно помог крупнейшему мошенничеству в истории искусства», предпринятому арт-дилером Ивом Бувье. В качестве компенсации Рыболовлев требует $380 млн.

«Sotheby’s <…> выступал в качестве аукционного дома, который охотно, намеренно и осознанно способствовал реализации мошеннической схемы. Действия Sotheby’s внушали истцам доверие и уверенность в Бувье и делали всю мошенническую схему правдоподобной и заслуживающей доверия», — цитирует исковой документ The Bell.

Представитель Sotheby’s заявил, что иск не имеет под собой оснований, и попросил судью отказаться от его рассмотрения. Защита Бувье не смогла прокомментировать новый иск.

В 2010 г. Рыболовлев продал контрольный пакет акций «Уралкалия» за $5,3 млрд. и стал вкладывать средства в недвидимость и арт-объекты. Бувье, являясь агентом российского бизнесмена, подобрал для него 38 картин, в 12 сделках участвовал Sotheby's. На их покупку Рыболовлев потратил $2 млрд. Формально Бувье работал за комиссию 2%, фактически же, как считает Рыболовлев, присвоил около $1 млрд, причем треть – при пособничестве аукционного дома. «Бувье сообщал представителям Рыболовлева, что ведет напряженные переговоры с продавцами картин, но на самом деле договаривался о значительных дисконтах, а разницу клал себе в карман. Посредством данной схемы Бувье обманул истцов на сумму более $1 млрд», — отмечается в иске. Большинство картин, купленных при посредничестве Бувье, Рыболовлев продал с убытком.

Истцами нью-йоркского процесса выступают Accent Delight International и Xitrans Finance Ltd., на которые приобретались картины.

Рыболовлев судится с арт-дилером с 2015 г. В 2017 г. прокуратура Нью-Йорка прекратила расследование против Бувье после того как Рыболовлев продал на аукционе Christies картину Леонардо «Спаситель мира» за $450 млн – на $320 млн дороже, чем купил ее у своего агента.