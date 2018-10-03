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Экс-кандидат от КПРФ обжаловал в суде отмену итогов выборов в Приморье

Претендовавший на пост губернатора Приморского края коммунист Андрей Ищенко обжаловал в суде решение регионального избиркома, который признал результаты выборов недействительными. Об этом Ищенко сообщил в Instagram.

«Прошу отменить решение избирательной комиссии Приморского края от 20 сентября об утверждении итогов голосования по состоявшемуся 16 сентября повторному голосованию на досрочных выборах губернатора Приморского края», — говорится в исковом заявлении.

Выборы губернатора Приморья проходили в два тура — 9 и 16 сентября. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый от «Единой России», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко после отмены результатов выборов отказался от продолжения кампании и подал заявление об отставке с должности врио губернатора региона. Президент Владимир Путин назначил на его место Олега Кожемяко, ранее занимавшего пост губернатора Сахалинской области.

По словам Ищенко, иск с требованием отменить решение избиркома, признавшего результаты выборов недействительными, был последним. Ранее он подал в Приморский краевой суд около 30 исков: коммунист оспаривает результаты голосования в Уссурийске, Артеме и Находке.

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