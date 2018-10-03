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Политика
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Экс-кандидат от КПРФ обжаловал в суде отмену итогов выборов в Приморье

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Претендовавший на пост губернатора Приморского края коммунист Андрей Ищенко обжаловал в суде решение регионального избиркома, который признал результаты выборов недействительными. Об этом Ищенко сообщил в Instagram.

«Прошу отменить решение избирательной комиссии Приморского края от 20 сентября об утверждении итогов голосования по состоявшемуся 16 сентября повторному голосованию на досрочных выборах губернатора Приморского края», — говорится в исковом заявлении.

Выборы губернатора Приморья проходили в два тура — 9 и 16 сентября. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый от «Единой России», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко после отмены результатов выборов отказался от продолжения кампании и подал заявление об отставке с должности врио губернатора региона. Президент Владимир Путин назначил на его место Олега Кожемяко, ранее занимавшего пост губернатора Сахалинской области.

По словам Ищенко, иск с требованием отменить решение избиркома, признавшего результаты выборов недействительными, был последним. Ранее он подал в Приморский краевой суд около 30 исков: коммунист оспаривает результаты голосования в Уссурийске, Артеме и Находке.

«Верните украденные голоса». Как во Владивостоке прошел митинг в поддержку кандидата-коммуниста

Бизнес
Новости

Новак не согласился со словами Алекперова о предельном уровне добычи нефти в России

Ведомости
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Министр энергетики Александр Новак не согласился с президентом и совладельцем «Лукойла» Вагитом Алекперовым, который заявил, что Россия достигла предельного уровня добычи нефти. По словам Новака, Россия способна еще нарастить добычу.

«Мы в этом году ожидаем 555 млн тонн [добычи нефти] примерно. У нас прогнозы, что мы можем увеличить добычу, при том, что сейчас прорабатываются меры стимулирования», — сказал Новак журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели».

Алекперов считает, что российские компании, в том числе «Лукойл», уже вышли на максимум добычи нефти. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям». «Все на максимуме!»  сказал Алекперов. Это же подтверди «Ведомостям» два собеседника в крупных нефтяных компаниях.

В декабре 2016 г. члены ОПЕК, Россия и еще несколько нефтедобывающих стран договорились снизить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Российским компаниям нужно было снизить добычу на 300 000 баррелей в сутки. До июля текущего года Россия соблюдала эту договоренность. Летом участники сделки ОПЕК+ решили увеличить добычу из-за падения производства в Венесуэле и угрозы санкций США в отношении Ирана. После этого добыча нефти в России начала расти. 

В сентябре добыча в России превысила 11,36 млн баррелей в сутки. Это исторический максимум и на 160 000 баррелей больше, чем в октябре 2016 г. (11,2 млн баррелей). 

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Бизнес
Новости

В Испании представили прототип сверхскоростного поезда Hyperloop

Ведомости
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Компания Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), занимающаяся разработкой сверхскоростной системы поездов Hyperloop, представила первую в мире полноразмерную пассажирскую капсулу, сообщает агентство Bloomberg.

Капсула под названием Quintero One была построена на производственных объектах компании Airtificial и представлена в испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Теперь она готовится к отправке в исследовательский центр HyperloopTT в Тулузе для прохождения испытаний.

Длина капсулы составляет 32 м, вес — 5 т. Она может перевозить до 40 пассажиров за один раз, а в сутки на одной линии — до 164 000 пассажиров.

Инициатором проекта сверхскоростной системы поездов Hyperloop является предприниматель Илон Маск, однако сам он воплощать эту идею в жизнь не стал. В 2013 г. Маск представил проект и выложил его в открытый доступ. Его реализацией занимаются одновременно несколько компаний, в том числе HyperloopTT и Hyperloop One.

Сверхскоростная система представляет собой пассажирские капсулы, которые за счет создания вакуума перемещаются в многокилометровой трубе со скоростью от 480 до 1220 км/ч. Разработчики занимаются проектом с 2013 г., однако полноразмерного прототипа капсулы до сих пор не было.

Политика
Новости

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в екатеринбургское управление МВД

Ведомости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в среду утром пришли с обыском в управление МВД по Екатеринбургу. Об этом сообщают местный сайт Е1 и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Причину обысков в ведомстве назвать отказались. Городское управление полиции пока не комментирует ситуацию.

По данным Е1, обыск проводится в кабинете одного из высокопоставленных сотрудников екатеринбургского управления МВД. Источник издания рассказал, что оперативно-розыскные мероприятия проходят в отделе борьбы с экономическими преступлениями.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил ТАСС информацию о проведении обыска. По его словам, сотрудники ФСБ работают в одном из служебных кабинетов оперативного подразделения, а не в кабинете начальника. Он добавил, что обыск связан с ранее возбужденным уголовным делом, в котором нет фигурантов.

Политика
Новости

Опубликованы кадры доставки С-300 на авиабазу Хмеймим в Сирии

Ведомости
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Минобороны обнародовало кадры доставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию. На видеоролике длительностью около минуты, предоставленном телеканалу «Звезда», показана выгрузка ЗРК из транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».

Накануне о поставке комплекса С-300 в Сирию министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на оперативном совещании Совбеза. «Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки», — рассказал министр. Он уточнил, что для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца. По словам Шойгу, персонал уже отобран, его подготовка началась.

Поставки С-300 в Сирию Москва объясняет необходимостью обеспечить безопасность российских военных. 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. На его борту находились 15 российских военных, все они погибли. Минобороны России возложило вину за инцидент на ВВС Израиля. По версии Москвы, израильские летчики подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО. Израиль обвинения отверг.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

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Бизнес
Новости

Новак допустил возможность приватизации Дальневосточной генерирующей компании

Ведомости
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Приватизация Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), владеющей дальневосточными ТЭС «Русгидро», может стать одним из сценариев создания третьей ценовой зоны оптового энергорынка в Дальневосточном федеральном округе. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр энергетики России Александр Новак. «Мы внимательно прорабатываем вопрос создания там ценовой зоны, рассчитаем возможности для этого. Здесь важно, чтобы была конкуренция, чтобы были разные собственники геноборудования», - отметил он.

Сейчас в первых двух зонах – в европейской части России и в Сибири – электроэнергия продается на торгах, на Дальнем Востоке действует установленный тариф. По словам Новака, третья ценовая зона — «сложный вопрос» и готовых решений по нему пока нет. «В регионе много ГЭС, которые входят в состав «Русгидро», – в этой части речь о приватизации не идет. Нужно считать, получим ли мы эффект от этой конкуренции, но в этом направлении нужно двигаться. Речь идет о Хабаровском крае, Приморье, Еврейской АО, Амурской области, частично Якутии», – уточнил министр.

Продажа может включать сети Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) «Русгидро», хотя компания и настаивает на том, «что активы должны остаться у них». При этом «Россети» выступают за то, чтобы распределительный комплекс стал их дочерней структурой, как МРСК, а линии высокого напряжения были переданы в ФСК. Конкретных решений по этому вопросу у Минэнерго пока тоже нет, уточнил Новак. В 2017 г. об интересе к ДРСК гендиректор «Россетей» Павел Ливинский писал премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В приватизации ДГК может быть заинтересована Сибирская генерирующая компания, входящая в СУЭК Андрея Мельниченко, отмечает собеседник издания. По его словам, возможное участие компании в дальневосточных энергоактивах в случае их приватизации обсуждается уже около года.

В «Русгидро» заявили, что вопрос продажи активов ДГК не обсуждался. В компании указывают на то, что «смена собственника действующих станций не создаст рыночных условий, для конкуренции нужна новая мощность».

Политика
Новости

Шесть министров правительства Армении отправлены в отставку

Ведомости
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Президент Армении Армен Саркисян в ночь на 3 октября по представлению премьер-министра Никола Пашиняна отправил в отставку шесть министров, представляющих партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Своих постов лишились министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр сельского хозяйства Артур Хачатрян, министр чрезвычайных ситуаций Грачья Ростомян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр транспорта, связи и информационных технологий республики Ашот Акопян. Как ранее пояснил премьер, причиной отставки министров стала позиция выдвинувших их партий, затрудняющая проведение досрочных парламентских выборов.

Накануне на внеочередном заседании Национальное собрание приняло изменения в свой регламент, затрудняющие роспуск парламента. «За» проголосовали «Процветающая Армения», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн». Фракция «Елк» (Выход») по призыву премьер-министра бойкотировала голосование.

Принятие поправок, затрудняющих роспуск парламента, Пашинян расценил как «официальное начало контрреволюции» и призвал граждан собраться у здания парламента, сообщает News.am. Сам он отправился на переговоры с представителями парламентских партий в здание Национального собрания, возле которого собралось несколько сотен протестующих, передает агентство Arka. Там же на площади перед парламентом было объявлено об отставке министров.

По итогам переговоров с представителями партий, продолжавшихся более часа, Пашинян рассказал о достигнутых договоренностях. В ближайшие дни премьер-министр подаст в отставку, но продолжит свою работу в качестве и. о. Парламентские партии не будут выдвигать кандидатуру нового премьера. По Конституции страны, если Национальное собрание дважды в течение 14 дней не выбрало премьера, парламент будет распущен и назначены внеочередные выборы. «Причиной кризиса является то, что Национальное собрание не представляет граждан страны. И следовательно, для решения этого кризиса есть только один вариант, и это - проведение внеочередных выборов», - сказал Пашинян. Попытки одобрить кандидатуру нового премьера и тем самым избежать досрочных выборов он назвал «нерациональным сценарием», который вызовет «негативную реакцию» граждан.

«Правильным будет подписать документ, согласно которому я подам в отставку, а выборы (премьера в парламенте – ред.) не состоятся два раза. В результате этого мы в декабре проведем внеочередные выборы в парламент. Представители парламентских сил сказали, что поняли месседж народа и уважают его. Они устно заверили меня, что независимо от меморандума не собираются выдвигать кандидатуру премьера», - рассказал Пашинян. Внеочередные выборы, по его словам, должны пройти в первой половине декабря, но допустил, что это может случиться и ранее - в ноябре, поскольку затягивание этого процесса лишь продлевает кризис.

Политика
Новости

Приморье разрешило самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах

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Депутаты законодательного собрания Приморья на внеочередной сессии в среду приняли в трех чтениях законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах губернатора, сообщил «Интерфакс».

Вопрос о допуске самовыдвиженцев к выборам губернатора был единственным в повестке внеочередной сессии. На заседании присутствовал врио губернатора края Олег Кожемяко, ранее заявивший, что пойдет на выборы самовыдвиженцем. «Прошедшие выборы показали, что любое... предопределение только партийным выборам, оно является не демократичным путем. Ваш сегодня выбор – он правильный, я хочу поблагодарить вас за такие решения, дающие право участвовать в выборах губернатора Приморского края», — сказал Кожемяко парламентариям.

Выборы губернатора Приморья можно назначить на 16 декабря, сообщила сегодня начальник правового управления Законодательного собрания Приморья Ирина Володина. Рассмотреть вопрос о дате назначения выборов краевой парламент сможет 16 октября.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура — 9 и 16 сентября. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и подал заявление о сложении полномочий врио главы края. Президент Владимир Путин принял отставку и назначил на его место Кожемяко, занимавшего пост губернатора Сахалинской области.

Политика
Новости

Белый дом ответил на обвинения в адрес Трампа в уклонении от налогов

Ведомости
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала вышедшее накануне расследование The New York Times о возможном уклонении от налогов семьи президента США Дональда Трампа. Представитель администрации сказала, что в конечном итоге газете придется извиниться, но не ответила на конкретные обвинения.

«Фред Трамп [отец Дональда Трампа] умер почти 20 лет назад — нам грустно видеть эти нападки на семью Трампов со стороны провальной газеты New York Times. Много лет назад Налоговое управление США рассмотрело и одобрило эти декларации. Доверие американцев к New York Times и другим СМИ на рекордно низком уровне, потому что они круглосуточно заняты нападками на президента и его семью, вместо того чтобы сообщать реальные новости», — говорится в заявлении Сандерс.

Расследование NYT показало, что молодое поколение Трампов заплатило лишь $52,2 млн налогов с более чем $1 млрд, оставленного им родителями. Издание утверждает, что снизить налоги в 10 раз позволили различные налоговые схемы — в ряде случаев граничащие с мошенничеством. «Президент долгое время продавал себя как миллиардера, создавшего свое состояние с нуля, но расследование показало, что он получил минимум $413 млн в сегодняшних долларах от девелоперской империи отца, большей частью — с помощью налоговых схем 1990-х гг.», — говорится в публикации.

Адвокат Трампа Чальз Хардер назвал обвинения «стопроцентной ложью», отметив, что Трамп не участвовал в «налоговой стратегии» семьи.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Facebook отрицает доступ хакеров к сторонним приложениям из-за утечки данных

Ведомости
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Хакеры, похитившие данные 50 млн пользователей Facebook, не использовали их для доступа к аккаунтам пользователей в сторонних приложениях — во всяком случае, самое тщательное расследование не выявило таких попыток, сообщил официальный блог соцсети. Теоретически механизм Facebook Login мог быть использован для доступа в Tinder, Uber, Instagram и прочие приложения.

«Мы проанализировали логи для всех сторонних приложений, установленных или авторизованных во время атаки на прошлой неделе. Расследование пока не выявило никаких свидетельств, что нападавшие получили доступ к приложениям через Facebook Login», — заявил вице-президент компании Гай Розен. По его словам, все уязвимости подобного рода ликвидированы — под угрозой могут оставаться только приложения разработчиков, не использующих средства разработки (SDK)  Facebook.

По мнению ресурса Mashable, инцидент уже заставил авторов приложений задуматься о надежности авторизации через сторонний сервис. «Годами Facebook продвигала Facebook Login как незаменимый инструмент для пользователей и разработчиков. Теперь разработчикам приходится ломать себе голову, пострадали ли их пользователи от хакерской атаки на третью сторону», — замечает ресурс.

Европейский регулятор уже начал расследование утечки данных Facebook и достаточности защиты данных пользователей в соцсети. Компании может грозить оборотный штраф до $1,6 млрд.

Выбор редактора
Политика
Новости

Американские спецслужбы рассказали об опасном конверте для Трампа

Ведомости
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Подозрительный конверт, адресованный президенту США Дональду Трампу, был перехвачен сотрудниками спецслужб и не попал в Белый дом, сообщила сегодня Секретная служба США (занимается охраной президента).

«Как правило, Секретная служба не дает комментариев относительно методов обеспечения безопасности первых лиц. Однако в данном случае мы можем подтвердить, что проводим полное расследование этого инцидента в сотрудничестве с правоохранительными органами», — говорится в сообщении спецслужбы. Из него также следует, что опасный конверт был получен 1 октября.

Накануне конверты, предположительно содержащие сильнодействующий токсин рицин, были перехвачены на пути в Пентагон. Они были адресованы министру обороны США Джиму Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону. Помимо этого, во вторник при вскрытии конверта для сенатора Теда Круза пострадали двое членов его предвыборного штаба. Возможную связь инцидентов расследует ФБР.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор пригрозил ограничить экспорт зерна по санитарным соображениям

Ведомости
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Россельхознадзор сообщил, что готов приостановить деятельность порядка 30 компаний – владельцев погрузочных площадок зерна в Краснодарском крае и Ростовской области. Служба объясняет это неудовлетворительным карантинным состоянием мест погрузки, которое несет риск заражения экспортного продукта.

Учитывая претензии стран-импортеров к российскому зерну «из-за выявления в нем карантинных вредных организмов», территориальные управления Россельхознадзора усилят контроль и проведут повторное обследование мест отгрузки зерна в двух регионах. «В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности по статьям 10.1 и 10.3 КоАП РФ, которые предусматривают, помимо административного штрафа, административное приостановление деятельности юридического лица на срок до 90 суток", — пригрозил Россельхознадзор.

Краснодарский край и Ростовская область — основные российские экспортеры зерна, в основном транзитного, с перевалкой. Отгрузку ведут 62 компании из девяти портов. Объем экспорта зерновых в 2018/2019 сельхозгоду уже превысил 14 млн т, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

В сентябре Россельхознадзор уведомил экспортеров об ужесточении требований к качеству российской пшеницы крупнейшего покупателя — Египта. Экспортеры опасались, что санитарные требования станут инструментом ограничения экспорта: если уровень отгрузок превысит 25–30 млн т, инспекторы смогут блокировать новые партии пшеницы, писал «Коммерсантъ».

В России последние три года рекордные и урожаи, и экспорт зерновых. Традиционные потребители – Египет, Турция, Бангладеш и др.; население этих стран растет, и Россия продолжает играть заметную роль в снабжении их зерном. Есть и перспективные рынки, где Россия присутствует ограниченно, например Алжир или Саудовская Аравия, но их высокие требования к импортным зерновым не позволяют туда войти российским экспортерам.

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