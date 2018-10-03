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Политика
Новости

СКР закрыл дело в отношении организатора протестов в Волоколамске

Ведомости
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Следственный комитет России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении одного из лидеров протестов в Волоколамске Артема Любимова. Об этом активист сообщил в Twitter, прикрепив фотографию соответствующего постановления.

Документ подписан руководителем следственного отдела управления по расследованию особо важных дел. Дело было возбуждено одним из следователей данного отдела.

Дело в отношении Любимова возбудили в середине августа из-за получения им гражданства США. Поводом стало то, что активист якобы вовремя не уведомил МВД о получении второго гражданства.

Любимов тогда рассказал «Ведомостям», что у него нет и никогда не было второго гражданства. По его словам, он ездил в США по визе.

Любимов — активист из подмосковного Волоколамска, где жители уже больше года протестуют против местной свалки «Ядрово», которая находится в нескольких километрах от города. Он участвовал в организации митингов против мусорного полигона.

10 крупнейших свалок Подмосковья

Политика
Новости

Песков объяснил решение Путина смягчить статью об экстремизме

Ведомости
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Инициатива президента Владимира Путина смягчить ст. 282 Уголовного кодекса об экстремизме — это «исправление проявлений маразма». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это инициатива президента, вы знаете, что он сказал, что все должно укладываться в здравый смиысл и не доходить до маразма. Проявления маразма таким образом исправляются», — отметил представитель Крелмя. 

Ранее 3 октября Путин внес в Госдуму законопроект, которым предложил изменить ч. 1 ст. 282 кодекса (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Сейчас уголовная ответственность наступает сразу.

Первое нарушение Путин предложил наказывать по КоАП. Для этого в кодекс будет внесена ст. 20.3, по которой для граждан будут предусмотрены до 20 тыс. руб. штрафа, до ста часов обязательных работ или до 15 суток ареста, а для юридических лиц — до 500 тыс. руб. штрафа.

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Политика
Новости

Кремль объяснил назначение врио главы Хакасии «вакуумом» в руководстве региона

Ведомости
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Назначение Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии связано с «месячным вакуумом» в руководстве республики, сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это связано с тем, что там фактически сейчас складывается месячный вакуум с руководством. Это все в период, когда происходит вход в зиму»,  заявил Песков. Он подчеркнул, что назначение Развожаева позволит избежать последствий, которые могли быть вызваны вакуумом. 

В среду президент Владимир Путин назначил заместителя министра по делам Северного Кавказа Развожаева врио главы Хакасии. На встрече с Развожаевым Путин отметил, что у него есть «необычная просьба и несколько необычное поручение». Он попросил замминистра поработать врио главы Хакасии в течение месяца. Через месяц, то есть после выборов главы республики, Развожаев сможет вернуться в Москву и ему найдут «применение в федеральных органах», пообещал Путин. 

Выборы губернатора в Хакасии запланированы на 21 октября. Назначение Развожаева врио главы региона не повияет на сроки проведения голосования, сообщил «Интерфаксу» заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. 

Экономика
Новости

Правительство исключило возможность полного отказа от доллара

Ведомости
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У правительства нет планов полностью отказаться от использования доллара, заявила пресс-служба кабинета министров.

«У правительства нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрета на хождение доллара, каких-либо других ограничений. Такое не обсуждается», — подчеркнула пресс-служба.

Вместе с тем она отметила, что кабинет министров прорабатывает вопрос «снижения зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты». Реализация этих планов — это стратегическая линия правительства, которая не связана «с какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках», подчеркнула пресс-служба.

2 октября The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, писал, что правительство готовит свой проект о дедолларизации российской экономики. По словам одного из собеседников, через одну-две недели его должен утвердить премьер Дмитрий Медведев.

План не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет», сказал источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении вопроса. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах, утверждает он. Другой источник добавляет, что упор также будет сделан на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

Представитель Силуанова отказался комментировать эту информацию. Федеральный чиновник подтвердил «Ведомостям», что правительство готовит план по дедолларизации экономики. Отказа от доллара не планируется, рассказал «Ведомостям» источник, отметив, что ему не известно, что есть формализованный план и что его должен через две недели утвердить Медведев.

В июле 2018 г. руководитель ВТБ Андрей Костин во время встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил ему, что специалисты банка «приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах». «Поэтому я бы хотел, чтобы это предложение, если можно, вы поручили рассмотреть и соответствующим структурам, правительству, Центральному банку и по возможности поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию нашей экономики», — отметил Костин.

В сентябре руководитель ВТБ дал интервью газете «Известия», в котором рассказал, в чем заключается его план по дедолларизации. В частности, он включает ускоренный переход на другие валюты в расчетах с другими странами, а также перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. План Костина поддержал Минфин.

2 октября Костин сообщил, что его план «в целом» поддержал Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин говорил о «сокращении роли доллара» раньше Костина. Это процесс, который «не может быть краткосрочным, он растянут во времени, поэтому это очень длительный и скрупулезный труд», подчеркнул Песков.

Политика
Новости

Мэр Ярославля ушел в отставку

Ведомости
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Мэр Ярославля Владимир Слепцов ушел в отставку. Муниципальные депутаты на внеочередном заседании в среду прекратили его полномочия, сообщает «Интерфакс».

Временно исполняющим обязанности мэра Ярославля назначен Владимир Волков, ранее занимавший пост врио главы Переславля-Залесского.

Прямые выборы в Ярославле были отменены в 2014 г. Слепцов был назначен врио мэра Ярославля в сентябре 2016 г. В марте прошлого года муниципальные депутаты утвердили его кандидатуру в должности мэра города. Слепцов стал шестым чиновником на этом посту после отстранения от должности Евгения Урлашова в 2013 г. Урлашов в 2016 г. был приговорен к 12,5 годам лишения свободы по делу о взятке. 

На прошлой неделе Слепцов сообщил, что намерен подать в отставку и перейти на работу в Солнечногорский район Подмосковья. Ранее он возглавлял городской округ Химки в Московской области.

Недвижимость
Новости

Власти назвали масштаб застройки московских промзон в этом году

Ведомости
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В бывших промзонах Москвы введено в эксплуатацию 1,5 млн кв. м недвижимости в этом году, говорится на сайте департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, всего с начала года введено 37 объектов, среди которых 18 жилых домов. Помимо жилья в промзонах также строятся социальные и спортивные учреждения, склады и офисы.

«На территории старой Москвы треть от всего объема строительства ведется уже на промышленных территориях», - отметил Левкин.

Ранее департамент градостроительной политики сообщал, что до конца года в бывших московских промзонах построят более 3 млн кв. м недвижимости.

Технологии
Новости

В работе Instagram произошел сбой

Ведомости
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В работе социальной сети Instagram (принадлежит Facebook) произошел сбой. По данным сайта DownDetector, который отслеживает проблемы в работе различных сайтов, пользователи начали жаловаться на сбой в Instagram около десяти часов утра по московскому времени.

Большинство пользователей указали, что у них не загружалось мобильное приложение Instagram, некоторые жаловались на проблемы со входом в свой аккаунт и с доступом к сайту социальной сети.

На сбой жаловались пользователи из США, Великобритании, Украины, Белоруссии, Киргизии и России (Москва, Красноярск, Мурманск и другие города). Reuters отмечает, что проблемы возникли у пользователей в Лондоне, Сан-Франциско и Сингапуре. Оперативно связаться с представителями Facebook и Instagram агентству не удалось.

При попытке зайти в мобильное приложение Instagram появлялось сообщение: «Не удалось обновить ленту», убедились «Ведомости». Сайт соцсети на момент публикации не открывался.

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Бизнес
Новости

Новак не согласился со словами Алекперова о предельном уровне добычи нефти в России

Ведомости
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Министр энергетики Александр Новак не согласился с президентом и совладельцем «Лукойла» Вагитом Алекперовым, который заявил, что Россия достигла предельного уровня добычи нефти. По словам Новака, Россия способна еще нарастить добычу.

«Мы в этом году ожидаем 555 млн т [добычи нефти] примерно. У нас прогнозы, что мы можем увеличить добычу, при том что сейчас прорабатываются меры стимулирования», — сказал Новак журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели».

Алекперов считает, что российские компании, в том числе «Лукойл», уже вышли на максимум добычи нефти. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям». «Все на максимуме!» сказал Алекперов. Это же подтвердили «Ведомостям» два собеседника в крупных нефтяных компаниях. Представитель Минэнерго ранее отказался обсуждать с «Ведомостями», достигла ли Россия предела добычи нефти.

В декабре 2016 г. члены ОПЕК, Россия и еще несколько нефтедобывающих стран договорились снизить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Российским компаниям нужно было снизить добычу на 300 000 баррелей в сутки. До июля текущего года Россия соблюдала эту договоренность. Летом участники сделки ОПЕК+ решили увеличить добычу из-за падения производства в Венесуэле и угрозы санкций США в отношении Ирана. После этого добыча нефти в России начала расти.

В сентябре добыча в России превысила 11,36 млн баррелей в сутки. Это исторический максимум и на 160 000 баррелей больше, чем в октябре 2016 г. (11,2 млн баррелей).

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Бизнес
Новости

В Испании представили прототип сверхскоростного поезда Hyperloop

Ведомости
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Компания Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), занимающаяся разработкой сверхскоростной системы поездов Hyperloop, представила первую в мире полноразмерную пассажирскую капсулу, сообщает агентство Bloomberg.

Капсула под названием Quintero One была построена на производственных объектах компании Airtificial и представлена в испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Теперь она готовится к отправке в исследовательский центр HyperloopTT в Тулузе для прохождения испытаний.

Длина капсулы составляет 32 м, вес — 5 т. Она может перевозить до 40 пассажиров за один раз, а в сутки на одной линии — до 164 000 пассажиров.

Инициатором проекта сверхскоростной системы поездов Hyperloop является предприниматель Илон Маск, однако сам он воплощать эту идею в жизнь не стал. В 2013 г. Маск представил проект и выложил его в открытый доступ. Его реализацией занимаются одновременно несколько компаний, в том числе HyperloopTT и Hyperloop One.

Сверхскоростная система представляет собой пассажирские капсулы, которые за счет создания вакуума перемещаются в многокилометровой трубе со скоростью от 480 до 1220 км/ч. Разработчики занимаются проектом с 2013 г., однако полноразмерного прототипа капсулы до сих пор не было.

Политика
Новости

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в екатеринбургское управление МВД

Ведомости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в среду утром пришли с обыском в управление МВД по Екатеринбургу. Об этом сообщают местный сайт Е1 и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Причину обысков в ведомстве назвать отказались. Городское управление полиции пока не комментирует ситуацию.

По данным Е1, обыск проводится в кабинете одного из высокопоставленных сотрудников екатеринбургского управления МВД. Источник издания рассказал, что оперативно-розыскные мероприятия проходят в отделе борьбы с экономическими преступлениями.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил ТАСС информацию о проведении обыска. По его словам, сотрудники ФСБ работают в одном из служебных кабинетов оперативного подразделения, а не в кабинете начальника. Он добавил, что обыск связан с ранее возбужденным уголовным делом, в котором нет фигурантов.

Политика
Новости

Экс-кандидат от КПРФ обжаловал в суде отмену итогов выборов в Приморье

Ведомости
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Претендовавший на пост губернатора Приморского края коммунист Андрей Ищенко обжаловал в суде решение регионального избиркома, который признал результаты выборов недействительными. Об этом Ищенко сообщил в Instagram.

«Прошу отменить решение избирательной комиссии Приморского края от 20 сентября об утверждении итогов голосования по состоявшемуся 16 сентября повторному голосованию на досрочных выборах губернатора Приморского края», — говорится в исковом заявлении.

Выборы губернатора Приморья проходили в два тура — 9 и 16 сентября. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый от «Единой России», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко после отмены результатов выборов отказался от продолжения кампании и подал заявление об отставке с должности врио губернатора региона. Президент Владимир Путин назначил на его место Олега Кожемяко, ранее занимавшего пост губернатора Сахалинской области.

По словам Ищенко, иск с требованием отменить решение избиркома, признавшего результаты выборов недействительными, был последним. Ранее он подал в Приморский краевой суд около 30 исков: коммунист оспаривает результаты голосования в Уссурийске, Артеме и Находке.

«Верните украденные голоса». Как во Владивостоке прошел митинг в поддержку кандидата-коммуниста

Политика
Новости

Опубликованы кадры доставки С-300 на авиабазу Хмеймим в Сирии

Ведомости
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Минобороны обнародовало кадры доставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию. На видеоролике длительностью около минуты, предоставленном телеканалу «Звезда», показана выгрузка ЗРК из транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».

Накануне о поставке комплекса С-300 в Сирию министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на оперативном совещании Совбеза. «Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки», — рассказал министр. Он уточнил, что для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца. По словам Шойгу, персонал уже отобран, его подготовка началась.

Поставки С-300 в Сирию Москва объясняет необходимостью обеспечить безопасность российских военных. 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. На его борту находились 15 российских военных, все они погибли. Минобороны России возложило вину за инцидент на ВВС Израиля. По версии Москвы, израильские летчики подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО. Израиль обвинения отверг.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

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