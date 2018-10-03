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Песков объяснил решение Путина смягчить статью об экстремизме

Инициатива президента Владимира Путина смягчить ст. 282 Уголовного кодекса об экстремизме — это «исправление проявлений маразма». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это инициатива президента, вы знаете, что он сказал, что все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма. Проявления маразма таким образом исправляются», — отметил представитель Кремля.

Ранее 3 октября Путин внес в Госдуму законопроект, которым предложил изменить ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Сейчас уголовная ответственность наступает сразу.

Первое нарушение Путин предложил наказывать по КоАП. Для этого в кодекс будет внесена ст. 20.3, по которой для граждан будут предусмотрены до 20 000 руб. штрафа, до ста часов обязательных работ или до 15 суток ареста, а для юридических лиц — до 500 000 руб. штрафа.