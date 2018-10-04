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НАТО поможет Украине с созданием центра киберзащиты

Центр реагирования на киберинциденты появится на Украине при помощи НАТО. Об этом на пресс-конференции в Грузии рассказал генсекретарь альянса Йенс Столтенберг. «НАТО сейчас помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который станет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешательства, вторжения или взлома ее киберсетей», - приводятся его слова в стенограмме пресс-конференции, опубликованной на сайте альянса.

Столтенберг уточнил, что НАТО поддерживает укрепление кибербезопасности Украины через целевые фонды. «У нас есть целевой фонд для киберзащиты и мы осуществляем финансирование и поддержку инициатив по укреплению киберзащиты и киберспособностей Украины. Мы также помогаем им защищать свои собственные сети и собственную инфраструктуру», - отметил он.

В конце сентября стало известно о решении США выделить Украине $5 млн на укрепление киберинфраструктуры. Оно было принято по итогам первого диалога США и Украины по вопросам кибербезопасности.

Ранее генсекретарь НАТО не исключал применения статьи 5 устава блока о коллективной обороне в случае осуществления Россией кибератаки в отношении одного из членов НАТО, уточняя, что это «будет зависеть от характера атаки». Речь идет о применении принципа коллективной обороны в случае вооруженного нападения на одного или нескольких членов альянса. На кибератаки этот принцип был распространен несколько лет назад.