Политика

Новости

Следствие начало закрывать дела «о лайках и репостах» после пленума ВС

Следователи прекратили уголовное дело в отношении красноярца Андрея Безбородого, обвиненного в возбуждении ненависти за размещение картинок с мемами в соцсети «В контакте». Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, представляющий интересы Безбородова. Он уточнил, что следователи прекратили дело из-за отсутствия события преступления.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю подтвердила «Интерфаксу» эту информацию. РАПСИ отмечает, что такой случай стал первым после разъяснения Верховным судом постановления пленума по делам об экстремизме.

35-летний житель Красноярска Безобродов стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ из-за публикации нескольких картинок с подписями в соцсети «В контакте» (возбуждение ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Адвокат добавил, что получил постановление, где разъясняется, что дело прекращено ввиду малозначительности деяния.

«На странице, которую использовал Безбородов, у последнего имелось 166 друзей, однако никто из аудитории на размещенных им изображениях не поставил отметку "мне нравится", то есть указанные изображения не вызвали никакую реакцию и не оказали влияние на поведение лиц, составляющих данную аудиторию», — поясняется в тексте документа, который приводит защитник. Безбородову также вернули вещественное доказательство — его мобильный телефон.

Верховный суд 20 сентября внес поправки в постановление пленума № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 г. в связи с возникшими в правоприменительной практике вопросами. 3 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, смягчающий уголовную ответственность за преступления, предусмотренные ст. 282 УК РФ. Эта статья затрагивает в том числе репосты в соцсетях. Всего в 2017 г. за преступления экстремистской направленности по ст. 282 УК осудили 582 человека, при этом 90% случаев — из-за публикаций в интернете, говорил ранее зампред Верховного суда Владимир Давыдов.