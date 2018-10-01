Политика

Новости

Генпрокуратура призвала разделять понятия «лайки» и «репосты»

В России не было возбуждено ни одного уголовного дела за лайки в соцсетях. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире собственного видеоканала надзорного ведомства. По словам Куренного, были уголовные дела только из-за репостов в соцсетях.

«Окрестили так все эти дела: "о лайках и репостах". Вот тут надо разделять: за репосты – есть, потому что репосты – это размещение информации, а за лайки нет ни одного уголовного дела», – сказал Куренной (цитата по ТАСС).

В 2017 г. за преступления экстремистской направленности осудили 783 человека, 582 из них – по ст. 282 УК (возбуждение ненависти), при этом 90% случаев – из-за публикаций в интернете, рассказывал ранее зампред Верховного суда Владимир Давыдов.

Летом врача из Хабаровского края обвинили в возбуждении ненависти за лайк в соцсети «Одноклассники», сообщал «Хабаровский край сегодня». Он всего лишь случайно лайкнул этот пост, объяснял изданию адвокат обвиняемого Константин Суковатый.

Почти во всех популярных соцсетях, (например, в «Одноклассниках», в Facebook или Twitter) при лайке пост может отображаться в ленте того, кто поставил лайк. Заранее пользователь не знает, будет тот или иной его лайк виден его читателям. При этом при репосте пост всегда виден читателям, если они не отписались от обновлений.

Какие приложения россияне использовали чаще всего