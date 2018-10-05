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Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400

Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полков (десяти дивизионов) системы ПВО С-400. Документ был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Межправительственное соглашение о поставке С-400 было подписано еще два года назад.

Стоимость контракта Песков не уточнил. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее говорил журналистам, что сумма контракта с Индией на поставку пяти полков С-400 «Триумф» составит около $5 млрд. Как сообщала ранее индийская газета The Times of India, она составит в пересчете на доллары $5,43 млрд, что сделает этот контракт самым крупным единичным контрактом на поставку средств ПВО в постсоветской истории.

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