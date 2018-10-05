Политика

Новости

СМИ сообщили о задержании президента Интерпола в Китае

Считавшийся пропавшим без вести президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

По данным издания, 64-летний чиновник был задержан и увезен на допрос, как только он прилетел в Китай. Где он сейчас находится и в чем его подозревают, собеседник газеты не уточнил.

Ранее Reuters и французская радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщили, что полиция Франции начала расследование из-за исчезновения Хунвэя. О пропаже президента Интерпола правоохранительным органам рассказала его супруга. По ее словам, в конце сентября Хунвэй уехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор не выходит на связь.

Официального подтверждения информации пока нет. Интерпол отказался комментировать газете South China Morning Post информацию об исчезновении и задержании президента организации. На звонки Reuters пресс-секретарь Интерпола не ответил.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост замминистра общественной безопасности КНР.