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«Зенит» и «Краснодар» прокомментировали инцидент с чиновником Минпромторга

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» прокомментировали инцидент с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсином. Оба клуба выступили с негативной оценкой произошедшего.

Первым на инцидент отреагировал «Зенит», назвав инцидент «вопиющим», передает «Интерфакс». В клубе также отметили, что решение о наказании футболиста Александра Кокорина примут после расследования правоохранительных органов.

Через некоторое время отреагировал и «Краснодар», опубликовав заявление на официальном сайте. В обращении говорится, что клуб осуждает любые формы насилия, считая их неприемлемыми. В сообщении также уточняется, что клуб узнал о произошедшем из СМИ: «Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев». «Краснодар» выразил уверенность, что после расследования правоохранительных органов «инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка».

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили утром чиновника Минпромторга в кафе на северо-западе Москвы, сообщил ранее Telegram-канал Mash. Позже там же появилась информация, что это Пак из Минпромторга. По информации Mash, чиновник сделал замечание футболистам, которые шумно себя вели. Mash уточняет, что инцидент произошел в «Кофемании».

«В кафе на Арбате, предположительно, между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу», – сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. ТАСС рассказали в Минпромторге, что Пак и Гайсин действительно пострадали, оба чиновника находятся в медучреждениях и обратились в полицию.

МВД по Москве сообщило, что в столице между «гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов». Имена участников инцидента не приводятся. Возбуждено уголовное по о побоях (ст. 116 УК РФ – наказывается штрафом, исправительными работами или лишением свободы до двух лет), говорится в сообщении МВД.

Футбольный клуб «Краснодар» принадлежит основателю «Магнита» Сергею Галицкому, чье состояние Forbes оценивает в $4 млрд. Основной акционер «Зенита» – Газпромбанк, генеральный спонсор клуба – «Газпром».

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