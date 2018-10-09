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Строительство моста взамен рухнувшего в Приамурье оценили в 2 млрд рублей

Строительство нового моста взамен обрушившегося во вторник на железнодорожные пути Транссиба в городе Свободном Амурской области обойдется в 2 млрд руб. Об этом сообщила ТАСС первый зампред регионального правительства Татьяна Половайкина. По ее словам, сейчас правительство подбирает программу, чтобы быстрее возвести новый мост.

Пресс-секретарь губернатора Приамурья Эльвира Оверченко ранее говорила, что восстановление моста будет профинансировано из резервного фонда региона.

Автомобильный мост, проходящий над полотном Забайкальской железной дороги (часть Транссибирской магистрали), частично обрушился в Свободном, третьем по величине городе Амурской области. Движение поездов на участке было приостановлено. В результате пострадал водитель грузовика, который в момент обрушения проезжал по мосту. Он был доставлен в больницу.

Следователи управления Следственного комитета России (СКР) по региону начали проверку по факту обрушения моста. Они пообещали проверить соблюдение правил эксплуатации моста и действия лиц, ответственных за его эксплуатацию.

Губернатор Приамурья Василий Орлов, прибывший на место инцидента, заявил, что мост был практически единственным рабочим сообщением с частью города, находящейся за железной дорогой. «Там проживает порядка 10 000 человек и находится городская больница. Альтернативная дорога находится в ужасном состоянии. Вопрос находится на особом контроле», – уточнил он.

Мост в Приамурье рухнул на участок Транссиба