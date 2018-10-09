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Российская премьер-лига потребовала сурового наказания для Кокорина и Мамаева

Российская премьер-лига решительно осудила «хулиганское поведение» футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и призвала сурово их наказать. Об этом говорится в официальном заявлении футбольной организации.

«Российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК «Зенит» и ФК «Краснодар», но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — говорится в заявлении.

В отношении Кокорина и Мамаева заведены два уголовных дела по фактам побоев, они вызваны на допрос. Их подозревают в избиении накануне в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Футболистов опознал также водитель Mercedes ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук — его в тот же день жестоко избили у гостиницы «Пекин».

Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий миллиардеру Сергею Галицкому, сообщил, что разорвет контракт с Мамаевым. «Зенит» заявил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий.