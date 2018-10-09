Политика

Новости

В результате наезда троллейбуса на остановку в Орле погибли три человека

Три человека погибли и еще двое пострадали в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, наезд на остановку произошел на улице Полесская. На сайте ГУ МЧС по Орловской области говорится, что на единый номер ведомства поступило сообщение о ДТП по адресу улица Полесская, д. 2. О жертвах или пострадавших не сообщается.

Источник «Интерфакса» в скорой помощи подтвердил, что погибли трое человек и двое пострадали — 17-летняя девушка и женщина 24 лет.

В оперативном штабе на месте ЧП агентству рассказали, что, по предварительным данным, у троллейбуса отказали тормоза либо произошел срыв стояночного тормоза. «Во время посадки пассажиров он самовольно начал движение без контроля со стороны двигателя», — отметил собеседник «Интерфакса».

Начальник пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области Наталья Акулова сообщила ТАСС, что спасатели пытаются извлечь одного пострадавшего из-под троллейбуса.

25 декабря в Москве автобус съехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар». Погибли четыре человека, 11 пострадали. Через четыре дня, 29 декабря, рейсовый автобус наехал на остановку рядом с метро «Сходненская». Пострадали три человека.

В Москве второй раз за неделю автобус наехал на людей