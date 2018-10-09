Зорькин допустил возможность «точечных» изменений Конституции
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что Конституция России имеет недостатки, которые можно устранить точечными изменениями. Среди недостатков он назвал отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По словам Зорькина, Конституция не нуждается в кардинальных реформах. Об этом председатель Конституционного суда рассуждает в материале «Буква и дух Конституции», который будет опубликован в завтрашнем номере «Российской газеты».
«Заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины "живой Конституции". Опора на эту доктрину дает возможность, не искажая сути правового смысла, заложенного в текст Конституции Российской Федерации, выявлять его актуальное значение в контексте современных социально-правовых реалий», – отметил Зорькин.
В мае 2015 г. Зорькин говорил, что российская Конституция имеет приоритет над международными правовыми нормами, если лучше защищает баланс прав и интересов. По его словам, о приоритете национального права четко записано в Основном законе (часть 1 статьи 15 Конституции). В силу верховенства Конституции «международные правоустановления должны интерпретироваться как конкретизация положений Конституции», утверждал он.