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Bloomberg назвал кандидата на должность постпреда США при ООН

Бывший советник президента по экономическим инициативам Дина Пауэлл может стать постпредом США при ООН после ухода Никки Хейли, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Во вторник, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что принял отставку постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли. Он рассказал, что о своем решении уйти Хейли сообщила ему еще полгода назад. Она покинет пост до конца 2018 г. «Она проделала фантастическую работу, и мы отлично поработали вместе», — заявил Трамп. Президент пообещал назвать преемника Хейли в ближайшие две-три недели.

Хейли, в свою очередь, пояснила, что не собирается баллотироваться в президенты США в 2020 г. и будет поддерживать Трампа на президентских выборах.

Дина Пауэлл стала советником Трампа по экономическим инициативам в январе 2017 г. В марте того же года она была назначена заместителем советника президента по нацбезопасности в вопросах стратегии. Пауэлл ушла в отставку с обоих постов в январе этого года.