Bloomberg назвал кандидата на должность постпреда США при ООН

Экс-руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александр Дрыманов, арестованный по делу о взятках, вымогал у юриста Евгения Рыжова, входящего в «список Титова», $3 млн за прекращение его уголовного преследования, сообщил ТАСС сам юрист.
Рыжов является фигурантом дела дела о попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве. По версии следствия, группа злоумышленников отсудила здание у компании «Эквисман холдинг ЛТД» благодаря фальшивым документам и взятке судье Московского арбитражного суда Ирине Барановой в 100 000 евро. После возбуждения дела Рыжов уехал в Майами. В августе официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в «списке Титова» есть дела, которые не подлежат пересмотру, и назвал, в частности, дело Рыжова.
По слова юриста, Дрыманов вымогал взятку через доверенного. Предполагалось, что оплата будет делиться на три этапа, рассказал Рыжов: сначала он должен был выплатить $1 млн в Москве, после этого сам Дрыманов или его окружение должны были прилететь в Майами и вручить юристу постановление о прекращении дела и получить еще $1 млн, затем все вместе должны были вернуться в Россию, где должен был быть выплачен оставшийся $1 млн. Также, отметил юрист, доверенный Дрыманова предлагал ему передать права на помещение на Гоголевском бульваре.
Рыжов, по его словам, отказался от обоих предложений, после чего был объявлен в розыск по линии Интерпола. Он был на 22 дня задержан американскими пограничниками, но был отпущен после того, как власти США «разобрались и признали задержание незаконным». «В данный момент я нахожусь под защитой ФБР, так как в мой адрес и адрес моих близких поступают угрозы», — рассказал юрист.
3 июня Дрыманов подал в отставку, а 17 июля стало известно о его задержании. Из оглашенных в суде материалов следует, что ему инкриминируется два эпизода взяточничества – крупного и особо крупного (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Фамилия Дрыманова упоминалась в деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР (ч. 6 ст. 290 УК) за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), одному из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Обвиняемые по делу – первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и службы безопасности СКР Михаил Максименко и начальник управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов.