Политика / Международные отношения

Трамп принял отставку постпреда США при ООН

Никки Хейли покинет должность до конца года
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Президент США Дональд Трамп заявил, что принял отставку постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли, передает Reuters. Он отметил, что о своем решении уйти с должности она сказала ему полгода назад и что она покинет пост до конца года.

Хейли, в свою очередь, подчеркнула, что не будет баллотироваться в президенты США в 2020 г. и будет поддерживать Трампа.

46-летняя Хейли стала постпредом США при ООН в январе 2017 г. Как отмечает Axios, ее кандидатура была легко утверждена на посту спустя четыре дня после инаугурации Трампа.

Политическая карьеры Хейли началась в 2004 г., когда она была избрана в палату представителей штата Южная Каролина. Позже она была избрана на должность губернатора этого штата. В сентябре 2017 г. Foreign Policy писал, что она может получить пост госсекретаря. Хейли подчеркивала, что не хочет занимать эту должность.

Reuters называет Хейли «одним из наиболее доверенных советников Трампа». В апреле 2017 г. The New York Times писала, что президент неоднократно выражал недовольство высказываниями Хейли, в частности ее заявлением о том, что США наложат на Россию новые санкции.

Хейли часто подвергала критике политику России. В частности, она обвиняла Россию в нарушении санкций, наложенных на КНДР. В июльском интервью CBS она заявила: «Мы не доверяем России. Мы не доверяем [президенту Владимиру] Путину. И никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашим другом. Это факт».

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